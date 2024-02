ROUNDUP/Aktien New York: Erholt nach jüngstem Rücksetzer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt verdauen am Mittwoch ihre Verluste vom Vortag. Am Dienstag hatten sie enttäuschend ausgefallene US-Inflationszahlen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten hatten Sorgen am Markt befeuert, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Allerdings waren die Börsen zuletzt auch sehr stark gelaufen.

In der ersten Handelsstunde legte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,35 Prozent auf 38 408,35 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,76 Prozent auf 4990,83 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 stand 0,93 Prozent höher auf 17 763,91 Punkten.

Krypto-Aktien gewannen kräftig dazu, weil der Bitcoin seinen Höhenflug fortsetzte. Die Aktien von Coinbase, Marathon Digital und Riot Platforms verbuchten Kursgewinne von bis zu 14 Prozent.

Die Aktien des Fahrtenvermittlungsdienstes und Essenslieferanten Uber kletterten um elf Prozent nach oben. Geplante Aktienrückkäufe trieben an. Die Papiere des Uber-Rivalen Lyft schnellten gar um mehr als ein Drittel hoch. Der Fahrdienst-Vermittler überraschte die Marktteilnehmer mit seinen Prognosen positiv.

Für die Anteile der Unterkünfte-Plattform Airbnb ging es nach Quartalszahlen und einem Ausblick um vier Prozent bergab. In die andere Richtung mit plus zwölf Prozent steuerten die Papiere des Online-Brokers Robinhood, ebenfalls nach Quartalszahlen./ajx/he