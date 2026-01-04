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ROUNDUP/Aktien New York: Erholung - Monatsbilanz des Dow tiefrot

31.03.26 17:21 Uhr
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Indizes
NASDAQ Composite Index
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag zur Erholung angesetzt. Die wichtigsten Indizes notierten teilweise deutlich im Plus. Die Optimisten am Markt klammern sich aktuell an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial stieg um 0,8 Prozent auf 45.560 Punkte; damit setzte sich der Leitindex weiter von der runden und damit psychologisch wichtigen Marke von 45.000 Zählern ab. Sie hielt zuletzt im Abwärtssog als Unterstützung. Analysten messen ihr auch deshalb große Bedeutung bei, weil der Dow Ende 2024 auf diesem Niveau Rekorde aufgestellt hatte.

Die aktuelle Monatsbilanz des Leitindex aber ist mit einem Minus von aktuell 7 Prozent tiefrot, denn der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran ist bei Investoren nicht gut angekommen. Einen höheren Verlust auf Monatssicht gab es zuletzt im September 2022. Seinerzeit hatten drastische Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln im Zuge des Ukraine-Krieges sowie Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie zu einem Inflationsschub geführt, der die Furcht vor weiteren Zinsanhebungen geschürt hatte.

Der marktbreite S&P 500 zog am Dienstag um 1,1 Prozent auf 6.416 Punkte an. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,3 Prozent auf 23.246 Punkte nach oben.

Jason Trennert, Mitgründer des Analyse- und Handelshauses Strategas Securities, bliebt skeptisch: "Wir glauben nicht, dass die Probleme gelöst sind." Der Experte wies darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges wahrscheinlich von langer Dauer sein werden.

Mit Blick auf Einzelwerte rückte die Pharma- und Biotech-Branche ins Rampenlicht. So sprangen Aktien von Apellis Pharma (Apellis Pharmaceuticals) um 136 Prozent auf gut 40 US-Dollar nach oben. Der Krebs- und Neurologiespezialist Biogen will Apellis für 41 Dollar je Papier übernehmen. Dessen Anteilscheine büßten 5 Prozent ein.

Titel von Centessa Pharma (Centessa Pharmaceuticals) schnellten um 45 Prozent auf fast 40 Dollar nach oben. Eli Lilly will den Spezialisten für Hämatologie und Immunologie kaufen. Der Branchenriese bietet 38 Dollar in bar je Aktie plus eine Prämie von bis zu 9 Dollar je Anteilschein für den Fall, dass die Wirkstoffe von Centessa erfolgreich sind. Eli Lilly gewannen 2,6 Prozent.

An der Spitze des Nasdaq 100 zogen die Aktien von Marvell Technology um 7,5 Prozent an. Der Branchenriese NVIDIA investierte im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 2 Milliarden Dollar in den Chiphersteller, um Marvell an die KI-Fabrik von Nvidia anzubinden. Dessen Titel gewannen fast 3 Prozent.

Als klares Schlusslicht im Index sackten Constellation Energy um mehr als sieben Prozent ab. Das Energieunternehmen hatte mit seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr enttäuscht./la/he

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