ROUNDUP/Aktien New York: Erholung nach robusten Daten aus der Service-Branche

04.03.26 17:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch dank positiver Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche haben sich die US-Börsen am Mittwoch von ihren Vortagesverlusten erholt. In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,5 Prozent auf 48.764 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6.867 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,4 Prozent auf 25.058 Punkte nach oben.

Die Anleger blicken derweil weiter gen Nahost. Am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien ihre Angriffe unvermindert fort. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle und nahm Ziele der Führung in Teheran ins Visier. Der Iran attackierte weiterhin Golfstaaten.

Derweil war in einem Zeitungsbericht vage über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs berichtet worden. Dies wurde zwar laut einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim durch den Geheimdienst des Irans zurückgewiesen. Dennoch konnte der Ölpreis vor diesem Hintergrund seinen jüngsten Höhenflug stoppen. Dies trug neben den Daten aus dem Dienstleistungsbereich dazu bei, die jüngsten Inflationssorgen etwas zu dämpfen.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Moderna um fast zehn Prozent an. Das Biotech-Unternehmen hatte sich bereiterklärt, dem Unternehmen Genevant 950 Millionen US-Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Liefertechnologie hinter seinem Covid-Impfstoff beizulegen. Analysten zufolge fällt die Vergleichssumme niedriger aus als befürchtet.

Die Anteilsscheine von Ross Stores setzten ihre zuletzt unterbrochene Rekordjagd fort und kletterten um knapp sieben Prozent nach oben. Die Discounter-Kette hatte mit ihrem Gewinnausblick überzeugt.

Für die Papiere von WEBTOON Entertainment aber ging es um fast sieben Prozent abwärts. Die Comic-Plattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal enttäuscht./la/jha/