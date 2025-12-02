DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +6,0%Nas23.453 +0,8%Bitcoin79.058 +6,3%Euro1,1605 ±-0,0%Öl62,81 -0,8%Gold4.193 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

ROUNDUP/Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach Rücksetzer

02.12.25 16:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.446,9 PKT 171,0 PKT 0,73%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart haben Anleger am Dienstag im frühen New Yorker Aktienhandel doch wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex NASDAQ 100 gestützt auf die anziehenden NVIDIA-Aktien um 0,7 Prozent auf 25.518 Punkte stieg. Nach seiner Vortagspause nahm er seine Erholung wieder auf und erreichte ein Hoch seit fast drei Wochen.

Wer­bung

Etwas gemäßigter ging es in der Breite zu: Während der 500 US-Werte umfassende S&P 500 nach einer Handelsstunde um 0,2 Prozent auf 6.829 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial nur auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 47.353 Punkte.

"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik."

Ein Zeichen für eine noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft der Anleger ist am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen. Wie es am Markt heißt, hängt nun vieles von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ab. Das Vertrauen in eine erneute Zinssenkung bleibe hoch und so würde eine Enttäuschung Marktteilnehmern zufolge ein neues Risiko für die Aktienmärkte bedeuten.

Wer­bung

Als Zugpferd der Nasdaq-Börse fungierte am Dienstag die gewichtige Nvidia-Aktie (NVIDIA), die im November mehr als 12 Prozent an Wert verloren hatte, sich aber nun im Dezember erholt zeigt. Die Titel des KI-Chipriesen kletterten um 1,8 Prozent nach oben. Sie schafften es zurück über ihre 100-Tage-Linie, worin viele Marktteilnehmer ein positives charttechnisches Signal sehen.

Sehr viel deutlicher war aber noch der Kurssprung bei MongoDB, die als bester Wert im Nasdaq 100 um etwa ein Viertel nach oben schnellten auf ein Hoch seit März 2024. Der Spezialist für Datenbankmanagementsysteme hatte starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei seine Jahresziele angehoben.

Im Dow setzte sich Boeing mit einem Kurssprung um 8,4 Prozent an die Spitze. Der Flugzeugbauer rechnet damit, im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss zu generieren. Dies wäre eine bedeutende Wende in der Finanzlage des Flugzeugherstellers, da dieser sich darauf vorbereitet, die monatlichen Produktionsraten zu erhöhen und Verzögerungen beim Großraumjet 777X zu beheben.

Wer­bung

Ansonsten könnte das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery Insidern zufolge in die nächste Runde gehen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde bei Netflix, Paramount Skydance (Skydance Media LLC Registered B) und Comcast während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten gearbeitet. Die Warner-Aktien stiegen nochmals leicht um 0,9 Prozent und festigten damit ihr höchstes Niveau seit 2022.

Mit einem guten Zwischenbericht und einem erfreulichen Ausblick konnte im Nebenwertebereich noch Credo Technology (Credo Technology Group) bei den Anlegern punkten. Die Anteile des Spezialisten für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erreichten mit einem Kurssprung um 17 Prozent Rekordniveau. Erstmals wurden Kurse von über 200 Dollar für sie bezahlt./tih/nas

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

18:00Media regulator to investigate TikTok and LinkedIn
17:59Optimismus in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Plus
17:48What's a Waymo Anyway?
17:36Nvidia Teams With Fanuc To Build Robots That Actually Listen
17:23OpenAI: Sam Altman ruft offenbar „Alarmstufe Rot“ wegen Google und Anthropic aus
17:20The AI Stock That's Secretly Crushing Nvidia
17:18Schätzung: Intel verkaufte fast eine halbe Million Grafikkarten im 3. Quartal
17:01This Is What Whales Are Betting On Costco Wholesale
mehr