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ROUNDUP/Aktien New York: Erholungsversuch vor Nvidia-Zahlen - 'Hohe Erwartungen'

20.05.26 16:56 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht von NVIDIA freundlich präsentiert. Marktbeobachter warnten indes, es könnte dem Chip-Riesen schwerfallen, mit den nach Börsenschluss erwarteten Zahlen und Geschäftsprognosen die hohen Erwartungen zu erfüllen.

Der NASDAQ 100 stieg dank starker Halbleitertitel mehr als eine Stunde nach Handelsbeginn um 1,05 Prozent auf 29.122 Punkte. Damit unternahm der technologielastige Auswahlindex nach den Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage einen neuen Erholungsversuch. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 7.397 Punkte aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,53 Prozent auf 49.624 Punkte zu.

Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers Arm erreichten dank eines Kurssprungs von 15,5 Prozent ein Rekordhoch. Sie belegten damit zudem den ersten Platz im Nasdaq 100. Dahinter ging es für Marvell Technology sowie die Titel der Chiphersteller Intel und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) um bis zu 7,8 Prozent hoch.

Bei den Nvidia-Aktien, die zuletzt etwas von ihrem Rekord zurückgefallen waren, fiel das Kursplus mit 2 Prozent etwas bescheidener aus. "Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für die Monate April bis Juni sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar.

Interessant ist, dass laut Beavington die sogenannte "Buy-Side"-Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal mit 91,5 Milliarden Dollar noch höher liegt. Zur "Buy-Side" zählen etwa Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Also Marktakteure, die an der Börse als aktive Käufer und Verkäufer auftreten. Hier sind die Erwartungen offenbar noch anspruchsvoller als bei den analysierenden Investmentbanken.

Die Titel des Chipherstellers Analog Devices litten gegen den Branchentrend mit minus 5,5 Prozent unter weiteren Gewinnmitnahmen. Zwar übertraf der aktuelle Quartalsbericht die Erwartungen, und auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel stark aus. Doch das Industriegeschäft wies einige Schwächen auf.

Angesichts des Hypes um Nvidia rückten negativ aufgenommene Geschäftszahlen aus der Handelsbranche in den Hintergrund. Aktien der Heimwerker- und Baumarktkette Lowe's (Lowes Companies) verloren 0,9 Prozent. Hier blieb der Umsatz im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Für Target ging es um 6 Prozent bergab, obwohl der hinter Walmart zweitgrößte Einzelhändler im vergangenen Quartal das stärkste Wachstum seit vier Jahren erzielte.

Aktien von VF Corporation (VF) sanken um 3,7 Prozent. Dass das Mode- und Textilunternehmen mit Marken wie Timberland, Vans und The North Face nach längerer Durststrecke im vergangenen Quartal wieder zu Wachstum zurückgekehrt ist, half dem Kurs nicht.

Bei Intuit mussten die Anleger ein Kursminus von 3,3 Prozent verkraften. Einem Bericht zufolge will der Softwarehersteller künftig stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen und daher 17 Prozent seiner Stellen streichen./gl/he

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