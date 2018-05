ROUNDUP/Aktien New York: Freundlich - Anleger verdauen Rückzug aus Iran-Deal

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Handelsverlauf am Vortag haben sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte dank des erneut starken Ölsektors wieder etwas berappelt. Der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sei an der Wall Street bereits eingepreist, habe sich jedoch sehr positiv auf die Ölpreise ausgewirkt, sagte ein Börsianer am Mittwoch. Hauptgrund ist die Furcht vor Angebotsengpässen, wenn die Vereinigten Staaten die ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 24 385,69 Punkte, nachdem er am Vortag um lediglich 0,01 Prozent zugelegt hatte. Dies ist für den US-Leitindex bereits der fünfte Handelstag mit positiven Vorzeichen und damit die längste Gewinnserie seit fast drei Monaten. Der breit gefasste S&P 500 gewann am Mittwoch 0,30 Prozent auf 2680,02 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,15 Prozent auf 6825,44 Punkte nach oben.

Zu den größten Gewinnern unter den Einzelwerten gehörten Ölwerte. Im Dow waren die Aktien der Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil mit plus 2,7 beziehungsweise plus 2,4 Prozent ganz oben zu finden. Spitzenreiter im S&P-100-Index waren Occidental Petroleum, die um 6 Prozent zulegten. Ihnen folgten die Titel des Öldienstleisters Halliburton und des Ölförderers ConocoPhillips mit Gewinnen von jeweils rund 3 Prozent.

Tagesverlierer im Dow waren die Aktien von Walmart mit einem Minus von mehr als 4 Prozent. Der Handelskonzern steigt für 16 Milliarden Dollar beim indischen Online-Händler Flipkart ein. Es ist der größte Zukauf in der Geschichte des Unternehmens. Die Analysten von JPMorgan merkten jedoch an, dass sich der Konzerngewinn von Walmart mit dem Deal im laufenden Jahr um mehr als 5 Prozent verwässern werde.

In schwacher Verfassung präsentierten sich auch die Anteilscheine von Walt Disney nach Quartalszahlen des Unterhaltungskonzerns. Zwar hatte das Unternehmen dank des Kinoerfolgs "Black Panther" und seiner gefragten Vergnügungsparks zu Jahresbeginn glänzend verdient. Das Kabelgeschäft aber hatte unter der wachsenden Konkurrenz durch Online-Videodienste wie Netflix gelitten. Mit einem Verlust von rund 2 Prozent war die Disney-Aktie der zweitschwächste Dow-Wert.

Dagegen hatte die Reiseplattform TripAdvisor überraschend positive Geschäftszahlen ausgewiesen: Die Papiere schnellten um knapp 23 Prozent in die Höhe.

Der britische Mobilfunker Vodafone (Vodafone Group) will große Teile des Breitbandanbieters Liberty Global (Liberty Global A) kaufen, darunter den deutschen Kabelnetzbetreiber Unitymedia. Über den Deal war zuvor schon spekuliert worden, gleichwohl ließen die präsentierten Details zu der Transaktion die Papiere von Liberty Global um mehr als 6 Prozent absacken.

Die Aktien von Sears Holdings (Sears) sprangen um 18 Prozent nach oben. Auslöser war die Nachricht, dass die Autosparte der Warenhauskette künftig mit dem weltweit größten Online-Händler Amazon kooperiert. Kunden, die Autoreifen bei Amazon gekauft haben, können diese künftig bei den Sears Auto Centers aufziehen lassen./edh/he