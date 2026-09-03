ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne - Fed-Mitglied optimistisch bezüglich Inflation

03.09.26 16:45 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne ausgebaut. Für Zuversicht sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser zeigte sich optimistisch, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Er zeigte sich bereit, ein Beibehalten der Leitzinsen zu unterstützen.

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Der Dow stieg um 0,5 Prozent auf 53.349 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 7.705 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,6 Prozent auf 29.409 Punkte zu.

Derweil blicken die Anleger weiter gen Nahost. Den Aussagen von US-Präsident Donald Trump, dass die jüngsten Angriffe auf den Iran nur von kurzer Dauer seien, stehen neue iranische Angriffe auf den mit den USA verbündeten Golfstaat Kuwait gegenüber. Unterdessen hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nach Informationen des "Wall Street Journals" die Truppenstationierungen in der Region verlängert.

Zudem richten sich die Blicke der Anleger zunehmend auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Hiervon erhofft man sich Hinweise auf die Verfassung der Wirtschaft und den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed. Sollte der Arbeitsmarktbericht ein Stellenplus aufweisen, könnten Vertreter der Fed darin bestärkt werden, die Leitzinsen alsbald zu erhöhen, merkten die Volkswirte der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) an.

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Unter den schwächsten Werten im S&P 500 sackten die Aktien von Broadcom nach Quartalszahlen um mehr als sechs Prozent ab. Der Chiphersteller wächst zwar dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant. Der Ausblick blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Am Markt sei auf noch stärkere Signale hinsichtlich der Umsatzentwicklung gehofft worden, hieß es.

Für die Aktien von Hewlett Packard Enterprise ging es ähnlich stark nach unten. Der von dem Technologie- und IT-Unternehmen gemeldete Umsatzanstieg war hinter den hohen Erwartungen der Anleger zurückblieben.

Die Papiere von Snowflake hingegen machten einen Kurssprung um gut 22 Prozent nach oben. Die Zahlen zum zweiten Quartal des Cloud-Softwarekonzerns übertrafen die Markterwartungen. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose.

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Die Aktionäre des Biotech-Unternehmens Ultragenyx Pharmaceutical mussten einen Kurseinbruch um 45 Prozent verkraften, nachdem ein Medikament zur Behandlung einer seltenen genetischen Erkrankung in einer klinischen Phase-III-Studie das primäre Ziel nicht erreicht hatte./la/jha/