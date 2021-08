ROUNDUP/Aktien New York: Im Minus nach Konjunkturdaten und Quartalszahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach weiteren Quartalszahlen und Konjunkturdaten sind zur Wochenmitte die Kurse an den US-Börsen wieder nach unten gedreht. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor zuletzt 0,74 Prozent auf 34 856,49 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,38 Prozent auf 4406,50 Punkte. Beim technologielastigen NASDAQ 100 war das Minus von 0,03 Prozent beim Stand von 15 057,52 Punkten geringer. In der aktuellen Woche präsentiert sich der New Yorker Aktienmarkt bislang ohne eindeutigen Trend.

Konjunkturdaten zeigten am Mittwoch Licht und Schatten. Enttäuschenden Jobdaten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP stand eine überraschend deutliche Stimmungsaufhellung im Dienstleistungssektor der USA gegenüber. Für die Experten der Helaba bleibt das Wachstumsszenario intakt, die Diskussion um ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die Notenbank könnte wieder Fahrt aufnehmen. Die Fed macht ihre geldpolitischen Entscheidungen vor allem von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abhängig. Daher wird der am Freitag anstehende offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung mit Spannung erwartet.

Im Fokus am Aktienmarkt steht auch zur Wochenmitte die Berichtssaison der Unternehmen. Die Aktien von General Motors (GM) (General Motors) büßten mehr als acht Prozent ein. Der Autobauer hatte im zweiten Quartal mit seinem bereinigten Gewinn positiv überrascht und das Jahresziel nach oben geschraubt. Analysten hatten aber im Schnitt eine noch stärkere Anhebung erwartet.

Für die Titel von Lyft ging es ähnlich deutlich abwärts mit fast acht Prozent, obwohl sich nach den heftigen Geschäftseinbußen in der Corona-Krise der US-Fahrdienstvermittler im vergangenen Quartal wieder berappeln konnte. Erstmals fiel das bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen seit der Unternehmensgründung im Jahr 2012 positiv aus. Die Analysten von Evercore ISI zeigten sich erfreut, sehen Lyft aber weiterhin vor Herausforderungen.

Novavax (Novavax) schnellten um mehr als 18 Prozent hoch, nachdem bekannt wurde, dass sich die EU den Zugriff auf bis zu 200 Millionen Dosen eines möglichen neuen Corona-Impfstoffs aus den USA sicherte. Auch die Titel der Vakzinhersteller Biontech (BioNTech (ADRs)) und Moderna legten wieder deutlich mit teilweise zweistelligen Zuschlägen zu. Sie setzten ihre Rekordrally damit fort. Wie die "New York Times" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, will die US-Gesundheitsbehörde FDA dem gemeinsam mit Pfizer vermarkteten Corona-Impfstoff von Biontech noch im September die endgültige Zulassung erteilen. Bislang handelt es sich nur um eine Notfallzulassung.

Kurskapriolen schlugen einmal mehr die Aktien des Wertpapier-Brokers Robinhood. Nach ihrem 24-prozentigen Kurssprung vom Dienstag schossen sie am Mittwoch in der Spitze mit 85 Dollar um mehr als 81 Prozent hoch und wurden zeitweise vom Handel ausgesetzt. Der enttäuschende Börsengang am vergangenen Donnerstag rückt allmählich in den Hintergrund - bereits am Vortag waren die Aktien erstmals über den Ausgabepreis von 38 Dollar geklettert. Grund für die deutliche Erholung sind unter anderem wohl umfangreiche Aktienkäufe der Starinvestorin Cathie Wood für ihren börsengehandelten Flaggschiff-Fonds Ark Innovation. Auch Kleinanleger zeigten einem Datendienstleister zufolge zuletzt ein starkes Interesse an Robinhood./ajx/he