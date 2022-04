ROUNDUP/Aktien New York: Inflationsdaten sorgen für etwas Erleichterung

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Auf und Ab an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Hatten die steigenden Kapitalmarktzinsen die Aktienkurs am Vortag noch stark belastet, so sorgten neue Inflationsdaten nun für etwas Erleichterung. Die Verbraucherpreise in den USA sind im März in der nicht so schwankungsanfälligen Kernrate etwas weniger stark gestiegen als befürchtet. Die Renditen im Anleihehandel gaben daraufhin etwas nach, während sich die Aktienkurse erholten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 0,75 Prozent auf 34 567 Punkte. Damit konnte der Leitindex einen Teil der Verluste vom Wochenauftakt wettmachen. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,13 Prozent auf 4463 Punkte aufwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 rückte um 1,85 Prozent auf 14 249 Punkte noch weiter vor. Er hatte zuletzt aber deutlich stärker unter den steigenden Renditen gelitten als Dow und S&P 500.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien des Einzelhändlers Kohl's um fast sieben Prozent. Einem Agenturbericht zufolge erwägt die Einzelhandels-Holding Franchise Group eine Übernahme von Kohl's. Das Kaufangebot würde das Unternehmen demnach mit neun Milliarden US-Dollar bewerten. Allerdings hatte Hudson Bay Company in der Vergangenheit angedeutet, Kohl's ebenfalls übernehmen zu wollen zu einem höheren Preis als Franchise Group.

Die Anteile von Beyond Meat rückten um mehr als vier Prozent vor. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC kündigte ein Top-Manager des Herstellers von Fleischersatzprodukten an, das Geschäft mit Produkten aus Huhnalternativen ankurbeln zu wollen.

Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse: Die Citigroup prognostizierte einen zunehmenden Wettbewerb in der Software-Branche und riet deshalb bei Cisco zum Verkauf. Die Aktien verloren knapp ein Prozent. Morgan Stanley sprach für die Aktien von Hewlett Packard Enterprise ein Verkaufsvotum aus, woraufhin der Kurs des IT-Beraters leicht nachgab./bek/he