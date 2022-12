ROUNDUP/Aktien New York: Ins Minus gedreht - Tesla bleiben angezählt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Auftaktgewinne abgegeben. Anziehende Renditen am Anleihemarkt - in diesem Jahr angesichts der Zinswende der US-Notenbank einer der Hauptgründe für die Kursschwäche am Aktienmarkt - waren erneut der Spielverderber.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank zuletzt um 0,46 Prozent auf 33 090,27 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,60 Prozent auf 3806,38 Punkte nach unten. Im Minus mit 0,83 Prozent auf 10 732,86 Punkte stand auch der tags zuvor besonders schwache NASDAQ 100. Alle drei Indizes weisen aktuell auch eine deutlich negative Jahresbilanz auf, vor allem die zinssensiblen Technologiewerte erwischte es deutlich.

Der Elektroautobauer Tesla bleibt zur Wochenmitte im Blick. Nach ihrer jüngsten Talfahrt versuchten sich die Titel anfangs zu stabilisieren, was ihnen dann aber schwer fiel. So löste sich der deutliche Kursgewinn vom Handelsstart zuletzt wieder auf. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursrückgang auf aktuell rund 69 Prozent, womit Tesla 2022 zu den größten Verlierern im Nasdaq 100 zählt.

Auch Southwest Airlines standen am Mittwoch weiter unter Druck mit minus 2,5 Prozent. Mit einer Vielzahl von Flugausfällen und -verspätungen hatte die Fluggesellschaft am Weihnachtswochenende die Kunden und am Dienstag dann auch die Anleger sowie das US-Verkehrsministerium verärgert, das eine Untersuchung ankündigte. Die Probleme dürften dem Unternehmen zufolge erst einmal anhalten. Andere Fluggesellschaften leiden zwar auch unter dem harschen Winterwetter in weiten Teilen der USA, verzeichnen aber nicht annähernd so viele Ausfälle. Luftfahrt-Experten wie Analysten bemängeln bei Southwest die veraltete Technologie.

Auf den letzten Plätzen im Dow verbuchten die Papiere des Ölkonzerns Chevron, des iPhone-Konzerns Apple sowie des Einzelhändlers Walmart Verluste von bis zu 1,8 Prozent./ajx/he