ROUNDUP/Aktien New York: Kaum verändert - Anleger warten auf Inflationszahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg am Ende der ersten Handelsstunde um 0,08 Prozent auf 37 553,55 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,08 Prozent auf 4760,46 Zähler nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,09 Prozent auf 16 693,04 Punkte. Die Aktien großer Technologieunternehmen wie Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und NVIDIA stützten ihn mit Anstiegen um mindestens ein Prozent.

Die Anleger dürften in den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten für Dezember Hinweise darauf suchen, ab wann und wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken wird. Volkswirte erwarten im Schnitt, dass die Inflation noch einmal leicht anzieht. Die sogenannte Kernrate, die schwankungsintensive Preise für Energie sowie Nahrungsmittel außen vor lässt, dürfte Experten zufolge aber gesunken sein.

Die Auswirkungen der unterbrochenen Lieferketten hielten die Risiken hoch, schrieb Justin Onuekwusi, leitender Anlagestratege beim Vermögensverwalter St James Place Management. Dies könnte diejenigen Anleger enttäuschen, die erwarteten, dass die Fed bereits im März zu Zinssenkungen übergehen werde. Wie es heißt, haben Anleger zuletzt ihre anspruchsvollen Erwartungen an die Notenbank bereits etwas reduziert.

Boeing (Boeing) legten nach ihren jüngsten Verlusten im Zuge eines gefährlichen Zwischenfalls mit einem Flugzeug des Typs 737-9 Max um 1,4 Prozent zu. In den vergangenen beiden Tagen waren die Titel aber auch um bis zu zehn Prozent abgerutscht. Konzernchef Dave Calhoun räumte inzwischen einen Fehler des Flugzeugbauers ein und versprach Aufklärung.

Im Fokus standen außerdem die Aktien, die eng an den Bitcoin geknüpft sind. So sanken die Titel der Kryptoplattformen Coinbase und Riot Platforms um bis zu 4,4 Prozent. Der Kurs der Digitalwährung schwankte vor einer wichtigen Entscheidung zur Zulassung börsengehandelter Fonds (ETFs), die am Dienstag nach US-Börsenschluss wegen einer gefälschten Mitteilung für Irritationen gesorgt hatte. Der Chef der Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, bezeichnete eine angebliche Freigabe dieser ETF-Produkte kurz später als falsch. Die Mitteilung sei von Hackern verfasst worden.

Kursgewinne von 3,4 Prozent gab es für die Anleger des Bauunternehmens Lennar. Das Unternehmen erhöhte seine vierteljährliche Bardividende auf 50 Cent pro Aktie und genehmigte eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um bis zu 5 Milliarden US-Dollar.

Belastet von Analystenkommentaren fielen die Anteilscheine von Etsy und Zillow Group um 2,4 beziehungsweise 2,6 Prozent. Für die Titel des Marktplatz-Betreibers Etsy gab Goldman Sachs die bisherige Kaufempfehlung auf und für den Online-Immobilienmarktplatz Zillow tat dies die Bank of America./tih/he