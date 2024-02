ROUNDUP/Aktien New York: Konjunkturdaten halten Dow auf Erfolgsspur

NEW YORK (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag der Wall Street Auftrieb gegeben. Die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Indizes gaben zugleich leicht nach.

Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia - gemessen am Philly-Fed-Index - verbesserte sich im Februar stärker als erwartet. Auch die Industriestimmung im Bundesstaat New York hellte sich im Februar stärker auf als vorhergesagt. Außerdem sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet. Wermutstropfen waren die Umsätze im Einzelhandel, die zu Jahresbeginn deutlicher als prognostiziert zurückgingen, und der überraschende Rückgang der Industrieproduktion im Januar.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,47 Prozent auf 38 605,45 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,24 Prozent auf 5012,28 Punkte, während der NASDAQ 100 um 0,18 Prozent auf 17 775,30 Punkte nachgab.

Damit blieben die Indizes dicht unter ihren jüngst erreichten Rekordhochs. Von diesen waren sie etwas zurückgefallen, nachdem die am Dienstag veröffentlichten Inflationsdaten der Hoffnung auf schon baldige Leitzinssenkungen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten.

Unter den Einzelwerten richteten sich im Dow die Blicke auf Cisco. Der Netzwerk-Ausrüster der Telekombranche meldete rückläufige Umsätze und Gewinne in seinem zweiten Geschäftsquartal. Zudem verfehlte Cisco mit seiner Umsatzspanne für das laufende Geschäftsviertel die durchschnittliche Analystenprognose. Die Belegschaft soll nun um rund fünf Prozent verkleinert werden. Die Aktie sackte mit minus 2,6 Prozent an das Ende des Leitindex.

Die Anteilsscheine von Deere & Co (DeereCo (John Deere)) waren Schlusslicht im S&P 100 mit minus 4,7 Prozent. Der Hersteller von Landmaschinen habe zwar mit seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen am Markt solide übertroffen, doch das gesenkte Gewinnziel für das Gesamtjahr enttäusche, begründete Analyst Steven Fisher von der Schweizer Großbank UBS die Kursverluste.

Besonders kräftige Verluste erlitten die Anteilscheine kleinerer Unternehmen, wie Fastly und Nu Skin Enterprises, die um die 20 Prozent oder mehr absackten. Fastly, ein Anbieter von Cloud-Computing-Diensten, enttäuschte mit seinem Umsatzausblick. Nu Skin, ein Anbieter von Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln, meldete einen schwachen Quartalsumsatz und strich die Dividende zusammen. CROCS dagegen legten nach einem überraschend starken Gewinn im vierten Quartal und einem besser als erwarteten Ergebnisausblick je Aktie um 4,9 Prozent zu.

Eine Studie der US-Bank JPMorgan verhalf dem Coinbase-Papier zu einem Plus von 6,5 Prozent. Analyst Kenneth Worthington verwies auf den Kurssprung des Bitcoin-Preises. Das wirke sich positiv auf den Kryptowährungsmarkt und die Ergebniskraft der Handelsplattform aus, schrieb er und hob die Coinbase-Aktie von "Underweight" auf "Neutral"./ck/he