ROUNDUP/Aktien New York: Kurse fallen weiter - Anleger fürchten Zollkonflikt

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen dominiert am Montag unverändert die Angst der Investoren vor einem sich ausweitenden Zollkonflikt. Die Kurse setzten im frühen Handel die jüngste Abwärtsbewegung fort. Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump neue Zölle ankündigen. Davon soll kein Staat verschont bleiben.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,9 Prozent auf 41.214 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5 Prozent auf 5.499 Punkte auf den niedrigsten Stand seit September. Auch der Technologie-Index NASDAQ 100 rutschte auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres ab, er büßte sogar 2,2 Prozent auf 18.850 Zähler ein.

"Die erwarteten Auswirkungen des Trump-Zollregimes 2.0 untergraben unsere frühere Zuversicht", sagte Ökonom Ed Yardeni von Yardeni Research. Die Zölle hätten das Vertrauen in die US-Wirtschaft geschwächt, von Unternehmenschefs über Verbraucher bis hin zu den Anlegern. Yardeni sieht ein erhebliches Risiko einer US-Stagflation - also einer Kombination aus fehlendem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation. Ähnlich hoch schätzt er die Gefahr einer Korrektur am US-Aktienmarkt ein. Die ist derweil in vollem Gang: Seit dem Rekordhoch des Nasdaq 100 im Februar ist dieser um mehr als 15 Prozent eingebrochen.

Wer­bung Wer­bung

Dagegen geht die Rekordjagd beim als sicherer Hafen geltenden Gold weiter. Am Montag kletterte die Notierung für eine Feinunze an der Börse in London erstmals über 3.100 US-Dollar. Neben der Zollpolitik der USA wird dies an den Märkten auch mit geopolitischen Risiken begründet. Demnach hätten die jüngsten Bemühungen um eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg wenig Fortschritte gezeigt. Außerdem spitzte sich die Lage im Nahen Osten wieder zu, nachdem das israelische Militär seine Bodenangriffe im Gazastreifen ausgeweitet hat.

Die Aktien der sogenannten "Glorreichen Sieben" aus der US-Tech-Branche (Apple (Apple), Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla) weiteten die Verluste vom Freitag aus. Sie büßten zwischen 2 und 7 Prozent ein.

Wer­bung Wer­bung

Unter Druck gerieten auch Papiere aus der Impfstoffbranche. Moderna sackten um 13 Prozent auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren ab. Biontech (BioNTech (ADRs)) büßten 8,7 Prozent ein. Händler verweisen auf einen Bericht des "Wall Street Journal", wonach der Chef der Impfstoffabteilung der US-Gesundheitsbehörde, Peter Marks, seinen Rücktritt eingereicht hat.

Gegen den allgemeinen Abwärtstrend legten Goodyear (Goodyear TireRubber) Tire & Rubber um gut 1 Prozent zu. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Reifenherstellers zum Kauf empfohlen. Gut unterwegs waren auch Aktien aus der Konsum- und Telekombranche, die als vergleichsweise sichere Investments in Phasen konjunktureller Ängste gelten. So legten Procter & Gamble (ProcterGamble), Johnson & Johnson (JohnsonJohnson), Coca-Cola und Verizon zu./bek/he