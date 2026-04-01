ROUNDUP/Aktien New York: Kurse stagnieren mangels Fortschritt im Iran-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik gezeigt. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Quartalsbilanzen wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist über das Wochenende jedoch ausgeblieben.

Wer­bung Wer­bung

Im frühen Handel trat der Dow Jones Industrial mit 49.242 Punkten auf der Stelle. Der von Technologietiteln geprägte NASDAQ 100 ging mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 27.232 Zähler in den neuen Handelstag. Er hatte am Freitag ebenso wie der marktbreite S&P 500 deutlich zugelegt. Dieser verlor am Montag 0,1 Prozent auf 7.157 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig abgesagt - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios hat dieser den Vereinigten Staaten inzwischen ein neues Angebot für eine Öffnung der Straße von Hormus vorgelegt.

Was weiter Schlagzeilen macht, ist die im Chipsektor spürbare KI-Euphorie. Nachdem diese zuletzt Aktien von Firmen wie Texas Instruments und Intel erfasst hatte, sprangen nun Qualcomm-Aktien (QUALCOMM) um 2,7 Prozent hoch. Ein Analyst brachte nach seinen Recherchen eine Zusammenarbeit von Qualcomm mit dem KI-Plattformbetreiber OpenAI ins Spiel.

Wer­bung Wer­bung

Nach der Vorlage von Quartalszahlen legten die Aktien von Verizon um 3,2 Prozent zu. Der Telekomkonzern übertraf mit dem bereinigten operativen Ergebnis moderat die Erwartungen und hob die Jahreszielspanne für das bereinigte Ergebnis je Aktie etwas an.

Domino's Pizza (Dominos Pizza) dagegen hatte keine erfreulichen Nachrichten für seine Aktionäre: Eine enttäuschende Umsatzentwicklung drückte den Kurs der Restaurantkette mit fast 10 Prozent ins Minus.

Bewegt wurden einige Werte nach Analystenkommentaren. Beim Düngemittelhersteller Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) sorgte die Empfehlung "Overweight" für ein Kursplus von 2,1 Prozent. Dagegen ging es für Aktien von GE Vernova um 4,6 Prozent abwärts. Das Investmenthaus Exane BNP äußerte sich skeptisch dazu, ob das Energietechnik-Unternehmen den jüngsten Wachstumsschwung beibehalten kann./bek/he