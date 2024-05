ROUNDUP/Aktien New York: Kurssprung bei Nvidia hält Tech-Rally am Laufen

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Chiphersteller NVIDIA hat am Donnerstag mit einem starken ersten Quartal und optimistischen Aussagen zur weiteren Entwicklung die US-Technologiewerte gestützt. Damit erklommen sowohl die wichtigsten Tech-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) als auch der breit gefasste S&P 500 Rekordhöhen. Insgesamt aber hielt sich die Begeisterung der Anleger in Grenzen und der kaum mit Technologiekonzernen bestückte Leitindex Dow Jones Industrial gab sogar nach.

Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,54 Prozent auf 18 806,22 Punkte. Im frühen Handel hatte er eine Bestmarke bei fast 18 908 Zählern erreicht. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,60 Prozent auf 16 902,95 Punkte nach oben. Der S&P 500 stieg um 0,11 Prozent auf 5312,82 Punkte.

Schwung gab die wieder aufgenommene Rekordrally der Aktien des Schwergewichts und Trendsetters in puncto Künstliche Intelligenz (KI) Nvidia. Dessen Aktien schnellten zuletzt an der Spitze des Nasdaq 100 um 10 Prozent auf fast 1045 US-Dollar in die Höhe.

"Das derzeit heißeste Unternehmen im Börsenzirkus hat damit wieder einmal all diejenigen eines Besseren belehrt, die darauf gesetzt haben, dass Umsätze und Gewinne nicht in dieser Dynamik weiter steigen können", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets zu Nvidia. Der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz und die Nachfrage nach entsprechenden Chips scheine noch lange nicht erschöpft zu sein.

Auch laut den Anlagestrategen der schweizerischen Bank UBS dürfte sich das Tempo der Investitionen in KI nicht verlangsamen. Die Geschäftszahlen von Nvidia seien vielmehr eine weitere Bestätigung für die anhaltenden branchenweiten Investitionen in Rechenzentren, die sich bereits in den Ergebnissen der anderen großen Technologieunternehmen abgezeichnet hätten. Rechenzentren werden verstärkt gebraucht, um den KI-Boom bewältigen zu können.

Von der Euphorie rund um Nvidia profitierten andere Branchentitel zumindest etwas. So gewannen die Aktien des Herstellers von Computern für Rechenzentren Super Micro Computer gut ein Prozent sowie die Papiere der Speicherchip-Produzenten Micron Technology und Western Digital jeweils zwei Prozent.

Der Dow fiel um 0,64 Prozent auf 39 418,88 Punkte. Die überraschend gute Stimmung in der US-Wirtschaft dämpfte die Hoffnung der Anleger auf Zinssenkungen erneut. Der Gesamtindex stieg auf den höchsten Stand seit zwei Jahren, wohingegen Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatten. Die Unterindikatoren für die Industrieunternehmen und für den Bereich Dienstleistungen legten ebenfalls überraschend zu. Alle Kennzahlen liegen über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivitäten in der größten Volkswirtschaft der Welt hindeutet.

Das Börsenbarometer hatte bereits am Vortag unter enttäuschenden Zinssignalen der Notenbank Fed gelitten. Laut dem Protokoll zur letzten Zinsentscheidung signalisierte die Notenbank ein Festhalten an ihren hohen Zinsen und stellte nicht wie erhofft eine baldige Senkung in Aussicht.

In den hinteren Börsenreihen fielen die Papiere des Bekleidungskonzerns VF Corp (VF) um 3,5 Prozent. Der Umsatz des Herstellers von Marken wie The North Face, Eastpak und Timberland ging das siebte Quartal in Folge zurück./la/he