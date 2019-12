ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste - Europa komplett geschlossen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist in den letzten Handelstag im laufenden Jahr mit leichten Verlusten gestartet. Noch vor dem Start in New York am Dienstag hatten in Europa auch die letzten Börsen ihre Tore für 2019 geschlossen. Händler berichteten entsprechend von dünnen Umsätzen, zumal auch in Tokio bereits am Montag der letzte Handelstag gewesen war.

Der Dow (Dow Jones 30 Industrial) Jones fiel zuletzt um 0,19 Prozent auf 28 407,60 Punkte. Sein Jahresgewinn dürfte dennoch bei mehr als 20 Prozent liegen. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,15 Prozent auf 3216,32 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) verlor 0,13 Prozent auf 8698,29 Zähler.

Marktbewegende Unternehmensnachrichten gab es kaum. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen mau aus. So war der FHFA-Hauspreisindex im Oktober nicht so deutlich gestiegen wie Experten erwartet hatten. Zudem hatte sich die Verbraucherstimmung im Dezember überraschend eingetrübt.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump , dass der erste Teil eines umfassenden Handelsabkommens mit China am 15. Januar im Weißen Haus unterzeichnet werden soll, bewegte den Markt offenbar nicht. Er werde zu einem späteren Zeitpunkt nach Peking reisen, um ein zweites Folgeabkommen auszuhandeln, schrieb Trump weiter auf Twitter. Es ist das erste Mal, dass eine der Streitparteien einen konkreten Termin für die Unterzeichnung der Vereinbarung angekündigt hat.

Auf dem letzten Platz im Dow Jones sackten Boeing um 0,73 Prozent ab. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines und der US-Flugzeugbauer haben sich angesichts der Krise um den Jet 737 Max auf eine Entschädigungszahlung geeinigt./he