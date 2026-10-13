ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste - Zahlen und schwache Techwerte

13.10.26 16:58 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt. Erneute Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung, sodass die wichtigsten Aktienindizes leicht nachgaben.

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Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.534 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.802 Zähler nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel geringfügig auf 51.842 Punkte.

Am Tag der großen US-Banken konnte Goldman Sachs ein positives Ausrufezeichen setzen. Das Investmenthaus hatte im vergangenen Quartal im Aktienhandel deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Das verhalf den Papieren zu einem Plus von 1,4 Prozent.

Die Titel von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) legten um 0,5 Prozent zu. Der Gewinn je Aktie sei zwar hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Analyst Gerard Cassidy von der kanadischen Bank RBC. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen.

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Für die Anteilscheine von Citigroup ging es um 1,6 Prozent nach unten. Die Analysten von Evercore ISI schrieben, die positive Dynamik habe sich zwar im dritten Quartal fortgesetzt, doch Anleger könnten das unveränderte Ziel für die Rentabilität in Frage stellen.

Die Anleger von Wells Fargo (Wells FargoCo) mussten ein Minus von fast zwei Prozent verkraften. Anders als JPMorgan-Chef Jamie Dimon schraubte Wells-Fargo-Chef Charlie Scharf seine Erwartungen an den Zinsüberschuss in diesem Jahr nicht nach oben.

Außerhalb des Bankensektors kamen die Geschäftszahlen von Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) schlecht an, die Titel sackten am Dow-Ende um gut fünf Prozent ab. Als Belastung verwiesen Börsianer auf Rückstellungen, nachdem der Medizin- und Pharmakonzern im jahrelangen Rechtsstreit um angeblich krebserregende, auf dem Schichtsilikat Talk basierende Produkte einem milliardenschweren Vergleich zugestimmt hatte.

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Unter den Technologiewerten sorgten sich Anleger um Konkurrenz aus China. Einem Zeitungsbericht zufolge macht Chinas Speicherchip-Hersteller CXMT große technologische Fortschritte. Das hatte bereits in Asien und Europa auf der Chip-Branche gelastet. In New York büßten die Aktien von SanDisk, Seagate (Seagate Technology) und Micron (Micron Technology) bis zu 4,3 Prozent ein./la/he