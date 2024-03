ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq mit klarer Erholung - Dow freundlich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit Schwung in die neue Woche gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch verzeichnen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq klare Kursgewinne, während es an der Wall Street verhaltener zuging. Für etwas Unterstützung sorgten Immobilienmarktdaten. So stieg der NAHB-Hausmarktindex im März zum vierten Mal in Folge, während Analysten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet hatten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg zuletzt um 0,34 Prozent auf 38 846,77 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,07 Prozent auf 5171,86 Zähler. Beim technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 stand ein Gewinn von 1,71 Prozent auf 18 113,18 Punkte zu Buche.

Börsianer glauben, dass die geldpolitischen Signale der Fed am Mittwoch über die Richtung der globalen Aktienmärkte im kommenden Quartal bestimmen werden. Weiter zweifeln Anleger daran, wann die Zeit für geldpolitische Lockerungen in den USA gekommen ist. Nachdem die Erwartungen zuletzt etwas gedämpft wurden, rechnet aktuell nur noch eine knappe Mehrheit damit, dass es im Juni eine erste Zinssenkung geben wird.

Die Erholungsgewinne an der Nasdaq zeigten sich am Montag bei den üblichen Werten, darunter NVIDIA mit einem Anstieg von 2,8 Prozent. Der Kurs des Chipriesen stieg wieder knapp über die 900 Dollar. Damit bleibt er auf Tuchfühlung zum jüngst erreichten Rekordhoch von 974 Dollar und zur 1000-Dollar-Marke.

Noch deutlicher war das Kursplus bei Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit 6,8 Prozent. Hier berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider über Gespräche der Google (Alphabet C (ex Google))-Muttergesellschaft mit Apple zum Thema Partnerschaft im Bereich Künstlicher Intelligenz. Wie es hieß, könnte KI-Technologie von Alphabet künftig in den iPhones von Apple zur Anwendung kommen. Auch die Apple-Aktien profitierten davon als Dow-Spitzenreiter mit einem Kursaufschlag von 2,9 Prozent.

Unter die Gewinner mischten sich mit einem Anstieg von 5,1 Prozent auch die Tesla-Aktien (Tesla), nachdem sie zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2023 angekommen waren. Von Experten wurde hier darauf verwiesen, dass der Elektroautobauer ab April in den USA und Europa seine Preise für das Modell Y erhöhen wolle.

Dagegen ging es für die Papiere von Boeing als Schlusslicht im Dow um 1,6 Prozent abwärts. Beim Flugzeugbauer reißt die jüngste Pannenserie einfach nicht ab. So verlor eine Passagiermaschine von United Airlines des Typs Boeing 737-800 während eines Fluges am Freitag eine Abdeckung an ihrem Rumpf. Erst vor gut einer Woche hatte eine Boeing 777 beim Start ein Rad verloren. Im Januar hatte eine so gut wie neue Maschine des Typs 737-9 Max nach dem Start ein Rumpfteil eingebüßt./edh/mis