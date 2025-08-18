DAX24.367 +0,8%ESt505.430 +0,8%Top 10 Crypto16,86 -0,9%Dow44.737 -0,4%Nas21.668 -0,2%Bitcoin101.494 -3,7%Euro1,1642 -0,5%Öl66,69 +1,5%Gold3.340 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York: Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas aus

14.08.25 16:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.665,2 PKT -47,9 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.452,3 PKT -14,2 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,21 Prozent auf 44.828 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 notierte 0,14 Prozent schwächer bei 23.816 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,15 Prozent auf 6.457 Punkte.

Wer­bung

Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Jüngste Hoffnungen bezüglich einer Senkung der Leitzinsen im September erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco enttäuschte mit einem zurückhaltenden Ausblick die Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien machten ihre deutlichen Anfangsverluste aber schnell wett und notierten zuletzt kaum verändert.

Auch das Photonik-Unternehmen Coherent enttäuschte mit dem Ausblick, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet. Coherent kündigte außerdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Die Aktien brachen um 21 Prozent ein, die steile Rekordrally ist damit erst einmal beendet.

Wer­bung

Für die Papiere von Deere (DeereCo (John Deere)) ging es um 6,5 Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein./ajx/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

18:00Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags leichter
17:18Abschied nach 17 Jahren: Microsoft entfernt PowerShell 2.0 komplett
17:00Understanding Amazon.com's Position In Broadline Retail Industry Compared To Competitors
17:00Georgia Rep. Austin Scott Sold Up to $255K Worth of Ballard Power Systems Stock
17:00Pennsylvania Rep. Daniel Meuser Sold Up to $1.50M Worth of NVIDIA Stock
17:00Industry Comparison: Evaluating NVIDIA Against Competitors In Semiconductors & Semiconductor Equipment Industry
17:00This House of Representative Just Bought Up To $8.26M In NVIDIA Stock
16:53Apple-Zulieferer: Foxconn verdient erstmals mehr mit Servern als mit iPhones
mehr