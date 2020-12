ROUNDUP/Aktien New York: Rekorde bei Tech-Indizes - Dow nach Bestmarke tiefer

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Tech-Indizes am Montag wieder mit Rekorden geglänzt. Der NASDAQ 100 stieg zuletzt um 0,50 Prozent auf 12 590,64 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) setzte anfangs ebenfalls noch etwas auf seine am Freitag mit dem Schlusskurs erreichte Bestmarke drauf, drehte kurz danach aber ins Minus. Bisher verlor er 0,46 Prozent auf 30 078,55 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,07 Prozent auf 3696,55 Punkte nach.

Die Angst vor weiteren Lockdown-Maßnahmen wegen steigender Corona-Infektionen hielt die Anleger teils zurück. Umso mehr warteten sie auf eine möglichst baldige Einigung der Parteien auf ein neues Konjunkturpaket.

Eastman Kodak (Eastman Kodak) schnellten um mehr als 60 Prozent hoch nach einem Pressebericht, wonach dem Unternehmen mit Blick auf einen Staatskredit zur Produktion von Arzneimittelbestandteilen offenbar kein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Ein geplanter 765 Millionen US-Dollar schwerer Kredit war im August von der US-Regierung auf Eis gelegt worden, weil es Vorwürfe von Fehlverhalten rund um den Deal gab. Die Aktien waren daraufhin steil auf Talfahrt gegangen, nachdem sie zuvor mit der Aussicht auf den Kredit und damit der Hoffnung auf eine neue Ertragsperle des Fotoausrüsters ebenso fulminant nach oben geschossen waren.

Die Aktien des Chipherstellers Intel verloren 3,6 Prozent. Am Markt wurde als Belastung auf eine Meldung verwiesen, wonach Apple offenbar schon früh im Jahr 2021 mit der Einführung neuer Mac-Prozessoren plant. Apple gewannen am Montag bislang 1,4 Prozent.

Die Titel des Flugzeugherstellers Boeing und dessen Zulieferer Spirit AeroSystems verteuerten sich um 3,7 beziehungsweise 1,5 Prozent, nachdem die Schweizer Großbank UBS für beide Luftfahrtpapiere eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Boeing kosteten wieder so viel wie Anfang März.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es auch zum Wochenauftakt wieder von den Corona-Impfstoffherstellern. Dabei kletterten die in New York notierten Anteilsscheine des Tübinger Unternehmens CureVac auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt rund fünf Prozent. Curevac will eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen./ajx/men