ROUNDUP/Aktien New York: Rekorde - Hoffnung auf verlängerte Waffenruhe in Nahost

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg für erneute Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichten Höchststände. Allerdings hielten sich die Aufschläge in Grenzen. US-amerikanische und iranische Unterhändler hätten sich auf eine Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands geeinigt, berichtete das US-Nachrichtenportal "Axios".

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Der S&P 500 legte zuletzt um 0,3 Prozent auf 7.546 Punkte zu. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 30.107 Punkte nach oben und der umfassendere Nasdaq Composite stieg um 0,4 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich zuletzt geringfügig im Minus bei 50.620 Punkten.

Ansonsten spielte das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weite eine wichtige Rolle am Markt, unser anderem nach den Geschäftszahlen von Snowflake und Salesforce. Brent Thill, Analyst der Investmentbank Jefferies, sprach mit Blick auf die beiden Softwareunternehmen von der "Geschichte der zwei großen S: Snowflake nimmt Fahrt auf und Salesforce bleibt stabil". Dies zeigte sich auch bei den Aktienkursen: Während Snowflake um ein Drittel nach oben schnellten, suchten Salesforce einen klaren Trend. Zuletzt lagen die Aktien 0,6 Prozent im Plus.

"Die Bilanzen bestätigen unsere Einschätzung, dass sich die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz zuerst und am deutlichsten im Bereich Daten-Infrastruktur zeigt", so Thill. Seine Kollegin Gabriela Borges von der Bank Goldman Sachs hält Snowflake für gut positioniert, sich ein großes Stück vom Kuchen der KI-bedingten Nachfrage nach Cloud-Diensten abzuschneiden.

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Die Softwarebranche erlebt insgesamt eher eine schwierige Zeit. Die Anleger schwanken zwischen der Sorge vor Verdrängungseffekten durch KI und den Chancen, die dieser Megatrend andererseits auch bietet. Salesforce versuchen sich ähnlich wie die Aktien des deutschen Konkurrenten SAP (SAP SE) auf dem tiefsten Niveau seit 2023 an einer Bodenbildung. Snowflake erholten sich zuletzt bereits deutlicher vom tiefsten Stand seit 2024.

Unter den größten Gewinnern im Dow zogen die Anteilscheine von Microsoft um gut drei Prozent an. Laut einem Bericht des Tech- und Wirtschaftsmagazins "The Information", der sich auf eine nicht namentlich genannte Person beruft, wird der Software-Konzern nächste Woche auf seiner jährlichen Entwickler-Konferenz eine Reihe neuer KI-Modelle vorstellen.

Im Fokus standen auch die Aktien der Drohnenhersteller Kratos (Kratos DefenseSecurity Solutions), Red Cat und Unusual Machines mit Kursgewinnen zwischen 14 und 49 Prozent. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" befindet sich die US-Regierungen in Verhandlungen mit Unternehmen des strategisch wichtigen Sektors über staatliche Finanzhilfen. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde die Bedeutung von Drohnen deutlich. Zuletzt hatte der Iran-Krieg dies untermauert./la/he