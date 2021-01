ROUNDUP/Aktien New York: Rekordparty dank Durchmarsch der Demokraten

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank klarer politischer Verhältnisse in Washington haben wichtige US-Aktienindizes am Donnerstag deutlich zugelegt und Höchststände erreicht. Frischer Schub kam zudem von unerwartet guten Konjunkturdaten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zog um 0,94 Prozent auf 31 119,99 Punkte an und bewegte sich damit auf Rekordniveau. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,44 Prozent auf 3802,20 Punkte hoch. Auch er bewegt sich aktuell in zuvor nie gesehen Höhen.

Der technologielastige NASDAQ 100 schnellte um 2,13 Prozent auf 12 891,63 Zähler nach oben, ist aber noch etwas von seinem erst am Montag erreichten Rekordstand entfernt. Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) als weiterer bedeutender Technologieindex jedoch sprang am Donnerstag auf ein Rekordhoch und lag zuletzt ebenfalls gut 2 Prozent im Plus.

Nachdem die US-Demokraten nun auch die Senatshoheit gewonnen haben, kann der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda, die noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen dürfte, nun leichter durchsetzen und erst einmal durchregieren.

Mittlerweile haben auch die beiden Kongresskammern offiziell den Sieg Bidens bei der Präsidentschaftswahl zertifiziert, nachdem am Vortag aufgebrachte Trump-Anhänger mit dem Sturm auf das Kapitol das politische Zentrum der USA zeitweise in ein beispielloses Chaos gestürzt hatten. Mit der Bestätigung des Biden-Wahlsiegs und der von Donald Trump angekündigten geordneten Machtübergabe weicht nun Beobachtern zufolge die Unsicherheit aus den Märkten.

Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets merkte an, dass unter Biden mögliche Steuerreformen den Unternehmensgewinnen und damit den heiß gelaufenen Aktienkursen durchaus schaden könnten. "Kompensiert werden dürften diese Risiken aber durch die noch auf Dauer ultraniedrigen Zinssätze, die die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen weiter hochhalten und den Investoren den Blick für die Risiken weiter vernebeln dürften."

Derweil gab es an diesem Donnerstag auch von Seiten der Konjunktur Grund zur Freude: Die Stimmung der US-Dienstleister zeigte sich Ende des vergangenen Jahres trotz einer Verschärfung der Corona-Krise unerwartet robust.

In dem sehr freundlichen Marktumfeld zählten konjunktursensible Aktien aus der Bankenbranche zu den größten Gewinnern. So zogen die Anteilscheine von Goldman Sachs um gut drei Prozent und die von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) um mehr als vier Prozent an.

Von der Dow-Spitze grüßten die Papiere von Walgreens Boots Alliance mit einem Plus von gut sieben Prozent. Die Apothekenkette übertraf mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen.

In die umgekehrte Richtung mit rund zehn Prozent im Minus ging es für die Titel von Bed Bath and Beyond (Bed BathBeyond). Der auf Bäder und Küchen spezialisierte Einzelhändler enttäuschte mit seinem jüngsten Zahlenwerk die Anleger./la/he