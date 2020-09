ROUNDUP/Aktien New York: Rekordserie an Nasdaq ungebrochen - Dow stagniert

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der technologielastigen Börse Nasdaq haben auch am zweiten Handelstag der Woche Rekorde gefeiert. Der NASDAQ 100 Index erklomm am Dienstag im frühen Handel einen weiteren historischen Höchststand. Es war das zehnte Rekordhoch in den vergangenen zwölf Handelstagen. Zuletzt rückte der Nasdaq 100 um ein Prozent auf 12 233 Zähler vor. Damit knüpfte das von den Tech-Giganten Apple, Microsoft und Amazon dominierte Börsenbarometer nahtlos an den starken Monat August an.

Laut Edward Moya vom Broker Oanda hat die Nasdaq den stärksten Monat August seit dem Jahr 2000 hinter sich. Beim Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und dem marktbreiten S&P 500 sei es sogar die jeweils beste August-Bilanz seit mehr als 30 Jahren gewesen. Die beiden stärker von der "Old Economy" geprägten Indizes schlugen sich am Dienstag jedoch erneut weniger gut als die Nasdaq: Der Dow trat mit 28 433 Punkten quasi auf der Stelle, der S&P 500 lag mit 0,20 Prozent im Plus bei 3507 Zählern.

Die beiden Schwergewichte Apple und Amazon erreichten ebenfalls neue Höchstkurse. Für Apple-Aktien ging es um 1,9 Prozent aufwärts und für Amazon um 1,5 Prozent. Die beiden Papiere machen rund ein Viertel des Gesamtgewichts aller 100 Unternehmen des Index aus.

Rückenwind erhielt die Technologiebranche zudem von Zoom Video (Zoom Video Communications). Der Softwarespezialist für Videokonferenzen überzeugte mit den am Vortag nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen einmal mehr - die Aktien schossen um 38 Prozent hoch, womit sie ihre Rekordrally ebenfalls fortsetzten.

Bei Tesla, dem Zugpferd der vergangenen Wochen, nahmen Investoren dagegen Kursgewinne mit. Die Papiere des Elektroautoherstellers verloren 1,5 Prozent - nachdem sie in den vergangenen drei Wochen um mehr als 80 Prozent nach oben geschnellt waren. Das Unternehmen will das hohe Kursniveau nutzen und das Kapital aufstocken./bek/he