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ROUNDUP/Aktien New York: S&P 500 auf Rekordhoch - Cisco leidet unter KI-Ausblick

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S&P 500
7,780.95 USD 32.45 USD 0.42 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Öl- und Erzeugerpreise haben am Donnerstag in die Karten der Anleger am US-Aktienmarkt gespielt. Der marktbreite S&P 500 stieg auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,77 Prozent auf 7.808 Punkte.

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Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,39 Prozent auf 53.978 Punkte hoch. Der Tech-Index NASDAQ 100, der sich am Vortag bereits besser als der Dow und der S&P entwickelt hatte, zog um 1,20 Prozent auf 30.101 Punkte an.

Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich der Anstieg stärker als erwartet. Sorgen vor steigenden Zinsen nehmen damit eher ab.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Cisco die Aufmerksamkeit auf sich. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 6,9 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von 50 Prozent stark gelaufen.

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Dagegen profitierten andere Tech-Aktien von den in Hongkong euphorisch aufgenommenen Zahlen des Tech-Riesen Lenovo. Die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP Inc (HP) zogen um 3 Prozent an. Für die Anteile des Informationstechnikunternehmens HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) und des Computerkonzerns Dell (Dell Technologies) ging es um 4,9 beziehungsweise 3,3 Prozent hoch.

Die Anleger von Birkenstock honorierten die Quartalszahlen und den erhöhten Ausblick des Sandelenherstellers mit einem Aufschlag von 16,5 Prozent./ajx/he

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