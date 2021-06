ROUNDUP/Aktien New York: S&P 500 erklimmt Rekordhoch - Nike springen an

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat auch zum Wochenschluss gute Laune geherrscht. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 erreichte am Freitag ein weiteres Rekordhoch und profitierte dabei von einem rasanten Kursanstieg bei den Aktien von Nike. Der Sportartikelhersteller hatte überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt.

Der S&P 500 legte zuletzt um 0,20 Prozent auf 4275,11 Punkte zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,57 Prozent auf 34 392,13 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut 3 Prozent an.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es am Freitag minimal auf 14 357,12 Punkte nach unten. Er hatte tags zuvor eine Bestmarke erreicht.

Nike profitiert kräftig vom Ende vieler Corona-Beschränkungen in den USA. Nachdem der Sportartikelhersteller das vergangene Quartal unerwartet stark abgeschlossen hatte, gibt sich die Konzernspitze auch mittelfristig optimistisch. Die Anteilsscheine schnellten auf ein Rekordhoch und zogen zuletzt als unangefochtener Favorit im Dow um fast 14 Prozent an.

Dagegen sackten die Anteilsscheine von FedEx als klares Schlusslicht im S&P 500 um rund fünf Prozent ab. Für die von dem Logistiker vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal gab es zwar positives Feedback, als Belastung empfanden Händler aber den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, der laut einem Börsianer die Erwartungen wegen höherer Lohnkosten und einer niedriger als gedachten Produktivität verfehlte.

Die Tesla-Aktien (Tesla) legten um knapp ein Prozent zu. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic hatte sein milliardenschweres Aktienpaket am Elektroautobauer und Batteriepartner zu Geld gemacht. Die Partnerschaft mit Tesla bleibt aber bestehen. Die Firmen betreiben zusammen Teslas Batterie-Gigafabrik im US-Bundesstaat Nevada.

Um mehr als 31 Prozent schossen die Papiere von Virgin Galactic gen Himmel. Wie das Raumfahrtunternehmen berichtete, hat die US-Luftfahrtbehörde dessen Frachtlizenz für die kommerzielle Raumfahrt aktualisiert. Dies ermögliche es Virgin Galactic, Kunden ins All zu fliegen./la/eas