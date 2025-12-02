DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin78.800 +6,0%Euro1,1626 +0,1%Öl62,40 -1,5%Gold4.206 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt

02.12.25 22:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.413,7 PKT 137,8 PKT 0,59%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex NASDAQ 100 um 0,84 Prozent auf 25.555,85 Punkte stieg. Nach seinen Verlusten am Montag kehrte er also auf den Erholungspfad zurück. Über 25.600 Zählern hatte er zwischenzeitlich sogar ein Hoch seit fast drei Wochen erreicht.

Wer­bung

Etwas gemäßigter ging es in der Breite zu: Während der marktbreite S&P 500 um 0,25 Prozent auf 6.829,37 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.474,46 Punkten auf ein Plus von 0,39 Prozent. Rückenwind lieferte dabei auch ein Boeing-Kurssprung.

Am Montag war an der Wall Street der Start in den Dezember zunächst noch misslungen. Ein Zeichen für eine noch vorhandene Risikobereitschaft der Anleger war nun aber eine kräftige Erholung von Kryptowährungen, deren Kurse zu Wochenbeginn noch einmal abgerutscht waren. Viel hängt jetzt an der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Die Zuversicht der Anleger für eine erneute Zinssenkung bleibt hoch.

Zu den Zugpferden der Nasdaq-Börse gehörten am Dienstag die Nvidia-Aktien (NVIDIA), die sich im Dezember neuerdings erholt zeigen, nachdem sie im Vormonat deutlich an Wert verloren hatten. Die Titel des KI-Chipriesen kletterten um 0,8 Prozent nach oben und waren damit nach Apple und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) der drittgrößte Gewinner im Feld der sieben bekanntesten Tech-Werte, von denen nur Tesla mit negativem Vorzeichen aus dem Handel ging.

Wer­bung

Viel deutlicher war aber noch der Kurssprung bei MongoDB, die als bester Wert im Nasdaq 100 um 22 Prozent nach oben schnellten auf ein Hoch seit März 2024. Der Spezialist für Datenbankmanagementsysteme hatte starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei seine Jahresziele angehoben.

Im Dow setzte sich Boeing mit einem Satz nach oben um zehn Prozent an die Spitze. Der Flugzeugbauer rechnet damit, im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss zu generieren. Dies wäre eine bedeutende Wende in der Finanzlage des Flugzeugherstellers, da dieser sich darauf vorbereitet, die monatlichen Produktionsraten zu erhöhen und Verzögerungen beim Großraumjet 777X zu beheben.

In Konsumentenbereich gehörten Procter & Gamble (ProcterGamble) dagegen mit 1,1 Prozent zu den Dow-Verlierern. Hier hieß es, Finanzvorstand Andre Schulten habe während einer Präsentation auf einer Fachkonferenz vorsichtige Kommentare zum US-Geschäft abgegeben. Besser sah es bei dem Kosmetikhersteller Estee Lauder (Estée Lauder Companies) mit einem Anstieg um 5,3 Prozent aus, denn hier wurden die Worte des Konzernchefs Stephane de La Faverie zum US-Geschäft als zuversichtlich bezeichnet.

Wer­bung

Mit einem guten Zwischenbericht und einem erfreulichen Ausblick punktete im Nebenwertebereich noch Credo Technology (Credo Technology Group) bei Anlegern, wie die Aktien mit einem Anstieg um zehn Prozent auf Rekordniveau zeigten. Ganz anders sah es bei Janux Therapeutics aus, denn hier brach der Kurs um mehr als die Hälfte ein. Das Pharmaunternehmen enttäuschte mit Ergebnissen aus einer frühen Studienphase mit einem Prostatakrebs-Medikament./tih/zb

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:33Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester
22:28ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt
21:52Intel Stock Just Hit A 52-Week High On Apple Buzz: What's Going On?
21:42Amazon mit neuem KI-Beschleuniger und künftig mit Nvidia-Technologie
21:40Microsoft CEO Says AI Sector Needs Multiple Winners: 'Otherwise It'll Be A Road To Nowhere'
21:34Crypto's ETF Time Bomb Explodes: Strategy's 2X Funds Crash 80% — Could Tesla, Nvidia Bulls Be Next?
21:04Amazon Pilots 30-Minute Delivery — Analyst Says It Could Pull More Shoppers Online
21:00What's Driving the Market Sentiment Around Check Point Software Technologies Ltd?
mehr