ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Aussicht auf steigende Zinsen drückt Kurse

10.11.26 22:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine höhere Teuerung als erwartet und auf steigende Zinsen deutende Aussagen von US-Notenbankern haben den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse beschert. Allerdings konnten diese die Verluste gen Handelsende verringern. Etwas stärker abwärts ging es an der technologielastigen Nasdaq, wo der Leitindex NASDAQ 100 0,60 Prozent einbüßte und bei 27.740,80 Punkten aus dem Handel ging. Zuvor hatte sich der Index zwei Börsentage in Folge kräftig erholt.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag mit 0,30 Prozent auf 52.231,89 Zähler weniger stark nach. Im Dow sind die Tech-Giganten nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,38 Prozent niedriger bei 7.520,93 Punkten.

Die Verbraucherpreise in den USA waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Das befeuert erneut die Erwartung steigender Zinsen. Die US-Notenbank Fed werde im Dezember den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben, prognostiziert Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten werde nun aber spekuliert, ob die Fed den Leitzins nicht sogar um 0,50 Prozentpunkte anhebt. "Befeuert wurde diese Debatte von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte als Option anführte", so Gitzel.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, hat sich für mindestens zwei weitere Leitzinserhöhungen in den USA ausgesprochen. "Angesichts der aktuellen Aussichten ist für mich nach wie vor klar, dass das FOMC mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen muss", sagte Logan am Dienstag.

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Das belastete vor allem die Kurse der Halbleiterbranche. Die Unternehmen investieren mittels Krediten und Anleihen im großen Stil vor allem in die Ausrüstung von Daten- und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Bei steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten verteuern sich diese Investitionen. Zudem könnten höhere Zinsen grundsätzlich die IT-Investitionen der Wirtschaft bremsen. Papiere von NVIDIA, Seagate (Seagate Technology), SanDisk, Micron (Micron Technology) Technology und Intel verloren zwischen knapp ein Prozent bis zu 5,5 Prozent. Nvidia fielen auf den tiefsten Stand seit März.

Mit Blick voraus rückt der Börsengang des Chatbot-Betreibers Anthropic immer mehr in den Fokus. "Allerdings wächst der Preisdruck", schrieben die Experten von Index Radar. Statt ursprünglich diskutierter zwei Billionen Dollar liege die angestrebte Bewertung inzwischen bei maximal 1,5 Billionen Dollar.

Die drei Chip-Riesen AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Broadcom und NVIDIA wollen bis zu 26 Milliarden Euro in Anthropic investieren. Aktien von AMD und Broadcom legten gegen den schwachen Tech-Trend zu.

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Die Aktie von Take-Two Interactive Software (Take Two) gewannen 8,3 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab eine als zurückhaltend eingestufte Geschäftsprognose bekannt. Am Markt wird nun mit großer Spannung auf "Grand Theft Auto VI" gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen./bek/he