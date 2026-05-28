ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach einem Tag Pause seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Als Antrieb erwiesen sich am Mittwoch Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung der vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die generelle Zuversicht der Anleger zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützten die Kurse ebenfalls.

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Allerdings gab es zuletzt widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg. So hatten iranische Medien zunächst berichtet, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts erhalten hätten. Das Weiße Haus aber dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden.

Der Dow gewann 0,36 Prozent auf 50.644,28 Punkte. Der ebenfalls auf Rekordniveau notierende S&P 500 legte geringfügig auf 7.520,36 Punkte zu.

Experten bleiben für den US-Aktienmarkt optimistisch gestimmt. Eine "außergewöhnlich starke Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal" etwa veranlasste die Marktstrategen von Goldman Sachs dazu, das Jahresendziel für den marktbreiten Index von zuvor 7.600 auf 8.000 Punkte anzuheben. Die Bank schloss sich damit den Fachleuten von Morgan Stanley und der Deutschen Bank an. Diese gehen ebenfalls davon aus, dass das Börsenbarometer das Jahr bei 8.000 Punkten beenden wird.

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Dem technologielastigen NASDAQ 100 war im frühen Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand gelungen, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand ein Minus von 0,09 Prozent auf 29.973,57 Punkte zu Buche.

Stark gefragt waren Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorgte ebenso für Kauflaune wie die Nachricht, dass die US-Raumfahrtbehörde Nasa dauerhaft Menschen auf dem Mond leben lassen will und ihre Pläne dafür vorantreibt. Mit Dutzenden Missionen sollen dafür in den kommenden Jahren Drohnen und steuerbare Rover-Vehikel zum Erdtrabanten gebracht werden. Alleine in diesem Jahr soll es dafür noch drei unbemannte Missionen zum Mond geben. Die Anteilsscheine von Redwire zogen um knapp neun Prozent an.

Dagegen brachen die Aktien von Verra Mobility (Verra Mobility A) um fast 71 Prozent ein. Das Mobilitätssoftware-Unternehmen hatte bekanntgegeben, dass der Autovermieter Avis Budget (Avis Budget Group) den Vertrag mit Verra gekündigt habe. Deshalb senkte das Unternehmen sein Gewinnziel für 2026. Daraufhin stuften mehrere Analystenhäuser die Papiere herunter.

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Die Aktien von Zscaler sackten als Schlusslicht im Nasdaq 100 um 31,5 Prozent ab, nachdem das Sicherheitssoftwareunternehmen einen Umsatzausblick für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte, der hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Analysten von Evercore stuften die Papiere ab und verwiesen dabei auf einen Rückgang der Neukunden.

An der Index-Spitze des Nasdaq 100 zogen AppLovin um 10,4 Prozent an. Das Technologieunternehmen im Bereich Ad-Tech und mobile Anwendungen könne Größenvorteile nutzen und so sein überdurchschnittliches Wachstum aufrechterhalten, schrieben die Analysten von Morgan Stanley.

Die Titel von Axalta Coating Systems gewannen gut ein Prozent. Sie profitierten von Spekulationen um eine Alternative zur Fusion mit dem Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel. Akzo hatte ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings (Nippon Paint) unter Beteiligung von Sherwin-Williams zurückgewiesen./la/men

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---