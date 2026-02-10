ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow behauptet sich über 50.000-Punkte-Marke

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag hat sich der Dow Jones Industrial zum Wochenstart über der runden Marke behauptet. Nachdem der US-Leitindex im frühen Montagshandel zunächst weiter bis auf etwas über 50.219 Zähler gestiegen war, beendete er den Handel mit plus 0,04 Prozent beim Stand von 50.135,87 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,47 Prozent auf 6.964,82 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,77 Prozent auf 25.268,14 Punkte und setzte so seine bereits am Freitag eingeleitete Erholung fort. Davor hatten es Technologiewerte tendenziell schwerer als Standardwerte, Anleger schichteten vor allem aus Sorge vor zu hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in traditionellere Werte um.

"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Nun seien die kommenden Tage entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien nachgefragt worden seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren dürften. Das jedoch sei "so aber gar nicht existent", warnte der Experte.

Wie es um die Wirtschaft bestellt ist, dürften zur Wochenmitte der verspätete Arbeitsmarktbericht für Januar sowie am Ende der Arbeitswoche die Inflationsdaten zeigen. Beide Veröffentlichungen sind mit Blick auf die Zinsentwicklung wichtig.

Unter den "glorreichen Sieben", den sieben größten und bedeutendsten Tech-Konzernen in den USA, knüpften am Montag NVIDIA und Microsoft an ihre jüngste Erholung mit Kursgewinnen von 2,5 beziehungsweise 3,1 Prozent an. Im Minus notierten Apple und Amazon. Die Aktien des Online-Handelsgiganten und Cloud-Anbieters hatten am Freitag - wie am Tag zuvor bereits Alphabet (Alphabet A (ex Google)) - unter der Ankündigung milliardenschwerer Investitionen in den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) gelitten.

Im Tech-Bereich stachen zudem Oracle mit einem Plus von 9,6 Prozent hervor. Auch hier ging die Erholung weiter, gestützt von einer Hochstufung durch das Investmenthaus D.A. Davidson. Es strich seine neutrale Einschätzung für die Aktien des Software-Entwicklers und empfiehlt sie stattdessen zum Kauf.

Eli Lilly (Eli Lilly) legten nur anfangs klar zu und schlossen mit minus 1,3 Prozent, während Hims & Hers (HimsHers Health) um 16 Prozent einbrachen. Das Telemedizinunternehmen hat eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy des dänischen Diabetesspezialisten Novo Nordisk zurückgezogen. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei damit vom Tisch, sagte Analyst James Gordon von der Barclays Bank. Eli Lilly hat mit Zepbound wie Novo Nordisk ebenfalls ein Abnehmmittel auf dem Markt.

Für die Aktien von Kroger ging es um 3,9 Prozent nach oben. Der Lebensmittelhändler ernannte mit sofortiger Wirkung den ehemaligen Walmart-Chef Greg Foran zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Zudem bestätigte Kroger die Jahresziele für 2025. Walmart hingegen zollten am Montag ihrem jüngsten Rekordlauf Tribut mit minus 1,7 Prozent./ajx/he