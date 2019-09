ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow dreht ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat am Donnerstag seine moderaten Gewinne sukzessive abgegeben und letztlich ins Minus gedreht. Zum Handelsende verlor der US-Leitindex 0,19 Prozent auf 27 094,79 Punkten. Nur wenig besser sah es bei den anderen Indizes an der Wall Street aus: Der marktbreite S&P 500 stagnierte am Ende bei 3006,79 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 einen Kursanstieg von 0,17 Prozent auf 7901,79 Punkte behauptete.

Zur Wochenmitte hatte der Dow nach der erwartungsgemäßen Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed mit einem kleinen Kursaufschlag geschlossen. Die Währungshüter hatten sich sowohl bei der aktuellen Zinsentscheidung als auch mit Blick auf mögliche weitere Senkungen uneins präsentiert. Die Fed sei offenbar nicht gewillt, in einen aggressiven Zinssenkungszyklus einzusteigen, erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

Die jüngste Erholungsrally an der Wall Street bis knapp unter die Rekordhochs der drei Indizes hatte mit Blick auf eine lockere Geldpolitik bereits einiges vorweg genommen. Zu Wochenbeginn hatte ein Anschlag auf saudi-arabische Ölanlagen dann für einen Rückschlag gesorgt.

Mit der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Bank of Japan hielten am Donnerstag andere wichtige Notenbanken an einer lockeren Geldpolitik fest. Die Japaner stellten für den Fall zunehmender globaler Wachstumsrisiken weitere Lockerungsmaßnahmen in Aussicht.

Für Enttäuschung an der Wall Street sorgte US Steel (United States Steel) mit seinem Ergebnisausblick für das dritte Quartal, der von den Anlegern mit einem Kursrutsch von über elf Prozent abgestraft wurde. Mit dem avisierten bereinigten operativen Gewinn verfehlte der Konzern selbst die niedrigsten Analystenerwartungen. Vor allem die Marktbedingungen in Europa hätten sich zuletzt deutlich verschlechtert, der Trend bei Stahlpreisen und Rohstoffkosten zu steigendem Margendruck geführt.

Dagegen erreichten Microsoft-Papiere (Microsoft) ein Rekordhoch und schlossen an der Dow-Spitze fast zwei Prozent im Plus. Der Software-Riese hat Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 40 Milliarden US-Dollar beschlossen. Microsoft zählt mit einem Börsenwert von über einer Billion Dollar zu den wertvollsten US-Konzernen und sitzt auf hohen Barreserven.

Einen gelungenen Börsengang feierte Microsofts Branchenkollege Datadog (Datadog A). Nach der Ablehnung eines Übernahmeangebots von Cisco Systems (Cisco) wurde der Ausgabepreis auf 27 Dollar je Aktie nach oben geschraubt. Nach einem Sprung bis auf 41,44 Dollar in den ersten Minuten kostete sie am Ende 37,55 Dollar. Auf diesem Kursniveau hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von fast elf Milliarden Dollar.

Der Wirbel um Beyond Meat kann derweil noch einige Zeit anhalten, wenn es nach der britischen Investmentbank Barclays geht. Der Nahrungsmittelproduzent sei gut positioniert, um sich einen großen Anteil des Marktes für alternative Ernährung zu sichern, schrieb Analyst Benjamin Theurer. Innerhalb einer Dekade traut er diesem Markt zu, auf einen Zehn-Prozent-Anteil der globalen Fleischindustrie anzuwachsen. Die Papiere des Herstellers von veganen Burgern gewannen letztlich 0,6 Prozent.

Die Anteilseigner von KKR (KKRCo) freuten sich über einen weiteren Höhenflug: Die Aktien des börsennotierten Finanzinvestors stiegen um drei Prozent, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs nun noch nachdrücklicher zum Kauf rät. Zuletzt hatte KKR mit dem Einstieg beim deutschen Medienkonzern Axel Springer (Axel Springer SE) Schlagzeilen gemacht.

Der Euro machte seine Vortagsverluste teilweise wett: Im New Yorker Handel war die die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1044 US-Dollar wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1067 (Mittwoch: 1,1053) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9036 (0,9047) Euro gekostet.

US-Staatsanleihen fanden wieder den Weg nach oben. Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem es am Vorabend nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed bergab gegangen war. Richtungsweisende zehnjährige Papiere gewannen 2/32 Punkte auf 98 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,79 Prozent./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---