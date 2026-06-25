DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -3,9%Nas25.477 -0,4%Bitcoin53.667 -2,5%Euro1,1358 -0,2%Öl73,22 -4,9%Gold4.001 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet: DAX schließt in Rot -- US-Börsen uneinheitlich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, Palantir, Arm, Intel im Fokus
Top News
Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert
Öl: Jetzt ist ein hohes Überangebot denkbar Öl: Jetzt ist ein hohes Überangebot denkbar
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow kratzt am Rekord - Tech-Werte geben nach

24.06.26 22:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
25.476,6 PKT -110,4 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen Micron (Micron Technology) haben die Anleger an der US-Tech-Börse Nasdaq am Mittwoch nervös agiert. Nachdem sich die Technologiewerte zunächst etwas von dem Kursrutsch am Vortag erholt hatten, gerieten ihre Kurse letztlich wieder leicht unter Druck. Derweil hatten nachlassende Inflationssorgen den Leitindex Dow Jones Industrial fast auf ein Rekordhoch gehievt. Denn der durch den Iran-Krieg bedingte Ölpreisanstieg hat sich angesichts der Fortschritte bei den Friedensgesprächen nahezu verflüchtigt.

Für den Dow ging es am Ende um 0,35 Prozent auf 51.848,90 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 hingegen verlor 0,10 Prozent auf 7.358,22 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,43 Prozent auf 29.220,06 Punkte. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den Technologietiteln gelitten, die sich im Zuge des KI-Hypes stark entwickelt hatten.

Die Resultate von Micron wurden unmittelbar nach Börsenschluss veröffentlicht. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung beim Analysehaus Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.

Die Anteilsscheine von Micron waren am Dienstag um gut 13 Prozent abgesackt. Am Mittwoch schwankten sie stark und gaben letztlich leicht nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs etwa verdreieinhalbfacht. Nach Börsenschluss nun überraschte Micron insbesondere mit seiner Umsatzprognose positiv, was die Aktien in einer ersten nachbörslichen Reaktion um gut zehn Prozent in die Höhe schnellen ließ.

Im regulären Handel waren zuvor auch Anteilsscheine anderer Halbleiterhersteller unter Druck geraten. So fielen QUALCOMM um 3,3 Prozent und NXP Semiconductors um 1,9 Prozent.

Die Papiere von Cerebras Systems waren im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang Mitte Mai abgesackt und verloren am Ende 19,5 Prozent. Der Hersteller von Chips für KI-Anwendungen hatte mit seiner Jahresumsatzprognose enttäuscht. Wie andere Wettbewerber auch sieht sich Cerebras ebenfalls mit hohen Erwartungen der Anleger konfrontiert, die sich an das rasante Erlöswachstum und die beträchtlichen Erträge gewöhnt haben, die mit dem weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren einhergehen.

Die Anteilsscheine des Börsenneulings SpaceX gaben zwar um mehr als ein Prozent auf 154,54 US-Dollar nach. Damit behaupteten sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns aber stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschließend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sich die Papiere wieder stabilisiert.

Außerhalb des Technologiesektors sprangen die Aktien von Wendy's (The Wendys) um gut ein Viertel hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler GameStop./la/zb

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

23:23Qualcomm reveals Meta as first Big Tech customer for data centre chips
23:01Stock Market Today, June 24: Amazon Gains as Investors Monitor Strong Prime Day Demand and AI Shopping Activity
22:49ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow kratzt am Rekord - Tech-Werte geben nach
22:32Handel in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück
22:31Aktien New York Schluss: Dow kratzt am Rekordhoch - Technologie-Werte geben nach
22:17Gentex Director Sells $136K in Shares. Should Investors Be Concerned?
22:16Target vs. Costco: What Their Revenue Trends Tell Investors
22:03Oracle Stock Eyes Worst Month Since 2001: How It Performed After Similar Crashes
mehr