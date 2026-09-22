ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächelt - Nasdaq mit Rekord

22.09.26 22:43 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag trotz verhalten positiver Meldungen zum Nahostkonflikt keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq weiter nach oben.

Werbung

Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,36 Prozent auf 51.863,69 Punkte. Der marktbreite S&P 500 notierte praktisch unverändert bei 7.764,64 Zählern. Für den NASDAQ 100 ging es im späten Handel auf ein Rekordhoch von 30.770 Punkte. Am Ende stand ein Kursgewinn von 0,82 Prozent bei 30.732,40 Punkten zu Buche.

Unterdessen kommt wieder Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs. Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York getroffen. Das Gespräch am Dienstag sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte Trump dort vor Reportern, ohne konkrete Angaben zu allen Teilnehmern des Treffens zu machen. Direkte Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern fanden zuletzt im Juni in der Schweiz statt.

Aus Branchensicht standen vor allem Aktien großer Banken, Versicherer und Online-Reiseveranstalter unter Verkaufsdruck. Anleger befürchteten, dass Tools wie der neue KI-Assistent von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Muse, Geschäftsmodelle von Unternehmen beeinträchtigen könnten, die von der sogenannten "Verbraucherträgheit" profitieren - der Tendenz, aus Gewohnheit weiterhin etwas zu kaufen, selbst wenn es eine bessere Alternative gibt.

Werbung

So verloren die Papiere von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Morgan Stanley und Wells Fargo (Wells FargoCo) um bis zu 4 Prozent. Der Versicherer Allstate und das Wertpapierhaus Charles Schwab Corp. büßten 5,5 respektive 6,1 Prozent ein.

Die Aktien von Amgen verteuerten sich an der Dow-Spitze um 4,3 Prozent. Der Pharmakonzern hatte positive vorläufige Ergebnisse einer Phase-3-Studie zum Präparat Dazodalibep gegen die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom vorgelegt. Schlusslicht im Dow waren die Titel des Telekomindustrie-Ausrüsters Cisco, die ohne fundamentale Nachrichten um 4,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mai abrutschten.

Die Aktien von Shopify (Shopify A) legten um 7,1 Prozent zu, nachdem neue Tools von Partnerunternehmen eingeführt worden sind, die Shopify-Händlern den grenzüberschreitenden Vertrieb, den Versand und den internationalen Handel vereinfachen sollen.

Werbung

Die Papiere des asiatischen Fahrdienstleisters und Tech-Unternehmens Grab verbuchten ein Kursplus von 8,6 Prozent. Ihnen half die Meldung, dass Konzernchef Anthony Tan der US-Börsenaufsicht SEC umfangreiche Aktienkäufe gemeldet hatte.

Auch beim Videospiele-Händler GameStop sorgten sogenannte Insider-Aktienkäufe für einen Kursanstieg von 5,6 Prozent.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Alibaba (Alibaba Group) stiegen um 0,5 Prozent. Der chinesische Online-Händler bringt den nach eigenen Angaben leistungsstärksten KI-Chip Chinas auf den Markt. Dieser soll dem Branchenführer NVIDIA Konkurrenz machen und den massiven Ausbau der eigenen Rechenzentrumskapazitäten in den kommenden Jahren unterstützen./edh/nas