ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsrally vor den US-Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsrally fortgesetzt. Die kräftigen Verluste seit Mitte Januar, als US-Notenbankpräsident Jerome Powell angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflation eine erste Erhöhung des Leitzinses für März signalisiert hatte, wurden inzwischen wieder spürbar eingedämmt.

Vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag hätten sich mutige Anleger wieder aus der Deckung gewagt und setzten auf eine "positive Überraschung", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger die Gewinne an den Börsen. "Derzeit scheint ein zu hohes Tempo bei der Zinswende in die Aktienkurse eingepreist", schrieb er. Es gebe daher entsprechend viel Potenzial für eine fortgesetzte Börsenerholung. "Als Auslöser dafür könnte alles dienen, was unter dem erwarteten Anstieg der US-Verbraucherpreise im Januar von 7,3 Prozent liegt."

Stützend wirkte zudem, dass sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen wieder abgeschwächt hat. In den vergangenen Wochen waren die Bonds vor dem Hintergrund einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik erheblich unter Druck geraten, während ihre Renditen kräftig stiegen.

Der Leitindex Dow (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,86 Prozent fester auf 35 768,06 Punkten. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 stieg um 1,45 Prozent auf 4587,18 Punkte und der Technologie-Index NASDAQ 100 zog sogar um 2,10 Prozent auf 15 056,96 Zähler nach oben.

Die Aktie der Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) führte die Technologiebörse am Mittwoch mit einem Kursaufschlag von 5,4 Prozent mit nach oben. Allerdings hatte sie zuvor in nur vier Handelstagen rund ein Drittel an Wert eingebüßt. Auslöser war, dass Meta die erfolgsverwöhnten Anleger in der vergangenen Woche mit sinkenden Nutzerzahlen geschockt hatte.

Das Papier des Fahrdienstvermittlers Lyft, der am Montagabend seinen Quartalsbericht veröffentlicht hatte, legte im Zuge der allgemeinen Erholung um 6,8 Prozent zu. Überzeugen konnte das vierte Quartal allerdings nicht, denn die Omikron-Welle dämpfte die Fahrgastzahlen. Nach Börsenschluss gewährt außerdem der Lyft-Konkurrent Uber Einblicke in seine Bücher. Seine Aktien legten zuvor um 4,8 Prozent zu.

Walt Disney (Walt Disney) zogen im Dow mit plus 3,3 Prozent an die Index-Spitze. Das Medienunternehmen wird ebenfalls nach dem Handelsschluss seine Quartalszahlen vorlegen.

Dass Solar-Aktien gefragt waren, lag zuvorderst am besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht von Enphase Energy. Das Unternehmen plant obendrein seine erste Fabrik in Europa, um die dortige Nachfrage besser bedienen zu können. Die Titel sprangen um 12,0 Prozent hoch. Andere Solarwerte wie First Solar, Sunnova Energy (Sunnova Energy International) und SunPower legten im Sog der Enphase-Kursgewinne um bis zu 6,6 Prozent zu.

Der Euro kostete zum Börsenschluss an der Wall Street 1,1423 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,1435 (Dienstag: 1,1408) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8745 (0,8766) Euro.

Am US-Rentenmarkt stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zuletzt um 0,02 Prozent auf 126,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,95 Prozent. Am Dienstag war sie noch auf 1,96 Prozent gestiegen und hatte damit das Niveau von 2019 erreicht./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---