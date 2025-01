ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Indizes nach Nvidia-Rekord und ISM unter Druck

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Anleger am Dienstag vor allem bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Gute Wirtschaftsdaten aus den USA galten schon früh als Bremsklotz, weil sie die Hoffnung auf weitere schnelle Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed etwas dämpften. In den Schlussstunden beschleunigte sich die Abwärtsbewegung.

An der Nasdaq-Börse stiegen NVIDIA zunächst auf ein Rekordhoch und gerieten anschließend wegen Gewinnmitnahmen schwer unter Druck. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor zu Handelsschluss 1,79 Prozent auf 21.173,04 Punkte. Weite Teile seiner Gewinne aus den vergangenen beiden Handelstagen wurden wieder ausgelöscht.

Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag letztlich um 1,11 Prozent auf 5.909,03 Zähler nach. Der mehr von Standardwerten geprägte Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich etwas weniger anfällig für Gewinnmitnahmen, nachdem er zuletzt nicht so deutlich zugelegt hatte. Letztlich fiel der Wall-Street-Index um 0,42 Prozent auf 42.528,36 Punkte.

Die Stimmung unter den Dienstleistern in den USA hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt, wie am Dienstag bekannt wurde. Laut Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf trägt dies zu einem Bild bei, wonach die US-Wirtschaft zum Ende des Jahres auf Expansionskurs geblieben ist. Damit sinkt auch der Lockerungsdruck, unter dem die Fed steht. Die US-Notenbank hatte zuletzt schon die Erwartungen für weitere Leitzinssenkungen in diesem Jahr gedämpft.

An der Nasdaq erklommen Nvidia im frühen Handel über der 153-Dollar-Marke eine Bestmarke. Sie übernahmen damit im Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen kurzzeitig wieder die Führung von Apple. Doch die Aktien schafften es nicht, diesen Status zu halten. Anleger nahmen im großen Stil Gewinne mit und dies drückte den Kurs des Chipriesen am Ende um 6,2 Prozent bis an die 140-Dollar-Marke.

Konzernchef Jensen Huang hatte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Produkte vorgestellt, die in puncto Künstliche Intelligenz die Marktführerschaft sichern sollen. Er präsentierte unter anderem einen bisher geheimen Chip, der einen kompakten KI-Supercomputer in Schreibtischgröße möglich machen soll. Anleger hatten zuletzt schon auf solche Aussagen gehofft. Nun zeigte sich einmal mehr das Phänomen, dass Kasse gemacht wird, sobald gute Nachrichten dann tatsächlich eintreten.

Mit Nvidia in Zusammenhang stand ein letztlich noch 2,7 Prozent großes Plus bei den Anteilen des Chipkonzerns Micron (Micron Technology), die an ihre schwungvolle Erholungsrally vom Vortag anknüpfen konnten. Der Halbleiterhersteller soll sogenannte Memory-Chips für neue Grafikprozessoren von Nvidia liefern.

An der Nasdaq sanken die Tesla-Aktien nach einer gestrichenen Kaufempfehlung durch Bank of America um vier Prozent. In der Bewertung des Elektroautobauers, dessen Aktien zuletzt ein Rekordniveau erreicht hatten, seien bereits viele langfristige Kurstreiber eingepreist, argumentierte John Murphy für die künftig neutrale Einschätzung. Dazu gehöre auch der Prototyp eines Robotaxis.

Im Dow kamen Kursgewinner unter anderem aus dem Öl- und Pharmasektor. So profitierten die Chevron-Aktien mit plus 1,6 Prozent vom anziehenden Ölpreis. Als Auslöser dafür galt die Ankündigung des führenden Opec-Staates Saudi-Arabien, die Preise für Kunden in Asien zu erhöhen. Außerdem wurde am Ölmarkt auf Förderdaten aus Russland verwiesen.

Der Euro litt am Dienstag nach den US-Konjunkturdaten unter dem erstarkten Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0342 Dollar auf ihrem Tagestief gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0393 (Montag: 1,0426) Dollar festgesetzt.

Am US-Rentenmarkt stieg die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf 4,69 Prozent. Der Terminkontrakt für die Papiere mit dieser Laufzeit gab um 0,37 Prozent auf 108,12 Punkte nach./tih/he

