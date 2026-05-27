DAX25.185 -0,8%Est506.064 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -3,4%Nas26.656 +1,2%Bitcoin65.322 -1,6%Euro1,1628 -0,1%Öl99,56 +3,4%Gold4.508 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Wall Street schließlich uneins -- Nordex erhält Megaauftrag -- Micron, Sivers, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026
Micron-Aktie kennt kein Halten mehr: Experte lässt Anleger mit astronomischem Kursziel aufhorchen Micron-Aktie kennt kein Halten mehr: Experte lässt Anleger mit astronomischem Kursziel aufhorchen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Iran-Hoffnung und KI bescheren Rekorde

26.05.26 22:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.656,2 PKT 312,2 PKT 1,19%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.519,1 PKT 45,7 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben am Dienstag einige US-Aktienindizes weitere Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der NASDAQ 100 nach einigen Tagen Pause wieder Höchststände erklimmen. Das technologielastige Börsenbarometer überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten.

Neben der schon länger maßgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte. In der Breite störte es nicht groß, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt".

Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen.

Marktstratege Ian Lyngen von BMO Capital Markets äußerte sich derweil eher zurückhaltend: "Auch wenn wir diesen Optimismus am Markt gerne teilen würden, gab es bei den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran bereits so viele Rückschläge, dass wir vorsichtig bleiben werden, bis es greifbarere Fortschritte gibt."

Im Technologiebereich waren Chipwerte einmal mehr der Taktgeber. Nachdem ihre Rally zuletzt eine Pause eingelegt und Anleger sich eher Branchenwerten in Asien und Europa gewidmet hatten, zieht nun auch wieder die Nachfrage nach US-Titeln an.

Dies zeigte sich vor allem bei Micron (Micron Technology) mit einem Kurs, der an der S&P-500-Spitze um fast ein Fünftel auf knapp 896 US-Dollar nach oben sprang. Damit durchbrach der Konzern beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Die Schweizer Großbank UBS hatte ihr Kursziel in einer Studie verdreifacht. Sobald mehr Details über die strukturellen Veränderungen bekannt würden, die KI im gesamten Speicherbereich bewirke, dürften die Aktien weiter an Wert gewinnen, hieß es.

Mit 1.625 Dollar erreicht das von Timothy Arcuri genannte Zielniveau für Micron ganz neue Sphären, denn die Ziele anderer renommierter Analysehäuser liegen deutlich niedriger. In der Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg zählte bislang Ricky Seo von der britischen Bank HSBC mit 1.100 Dollar zu den größten Optimisten.

Mit gut sechs Prozent ebenfalls deutlich war der Kurssprung beim Halbleiterunternehmen Marvell Technology. Hier hatte es eine Kaufempfehlung von HSBC gegeben - mit einem ebenfalls vervielfachten Kursziel. Die von Frank Lee angepeilten 300 Dollar bedeuten auch hier das höchste bislang von Analysten genannte Ziel. Der Experte sieht das Unternehmen als Nutznießer von Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Stark gefragt waren auch Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorge weiter für Fantasie unter potenziellen Mit-Profiteuren, hieß es am Markt. Die Papiere von MDA Space (MDA), Firefly Aerospace und Redwire zogen zwischen 4 und 26 Prozent an.

Am S&P-500-Ende fielen die Anteilscheine von AutoZone um neun Prozent. Der Autoteilehändler hatte im vergangenen Quartal mit seiner Umsatzentwicklung enttäuscht./la/men

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:37ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Iran-Hoffnung und KI bescheren Rekorde
22:32Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich
22:22Aktien New York Schluss: Iran-Hoffnung und KI bescheren Tech-Werten Rekorde
21:00Nvidia Gets All the Credit, but These 4 Stocks Are Quietly Capturing the $725 Billion AI Buildout
20:57AXT vs. Coherent: Which Photonics Chip Supplier Is the Better Buy?
20:52Salesforce Q1 Preview: Stock Near Three-Year Lows, Expert Sees Shares Going Even Lower After Earnings
20:51Is OpenAI Coming for Intuit Next?
20:41Brian Niccol's AI Bet at Starbucks Just Failed. Is the Turnaround Still on Track?
mehr