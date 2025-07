ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Keine Euphorie nach Handelsabkommen

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenbeginn verhalten auf das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union reagiert. Die marktführenden Indizes pendelten am Montag in engen Spannen um ihre Schlusskurse vom Freitag.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,14 Prozent auf 44.837,56 Punkte. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) legte um 0,02 Prozent auf 6389,77 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ 100 ging mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 23.356,27 Punkte aus dem ersten Handelstag der Woche.

Im frühen Handel hatten der S&P 500 und der Nasdaq 100 Höchstmarken erreicht. Der Nasdaq 100 wurde von Halbleiteraktien wie AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), ASML (ASML NV), Texas Instruments und Applied Materials gestützt.

Die USA und die EU einigten sich auf einen Basiszoll von 15 Prozent auf die meisten europäischen Einfuhren in die Vereinigten Staaten. Das gilt auch für Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte, allerdings nicht für Stahl und Aluminium, für die es bei 50 Prozent bleibt. Von den Zöllen ausgenommen bleiben Güter wie Flugzeuge und Flugzeugteile, Halbleiterausrüstung, bestimmte Chemikalien sowie einige Agrarprodukte.

Wer­bung Wer­bung

Die Vereinbarung zwischen den USA und der EU sei kein Wendepunkt, schrieb Anleihenexperte Niall Scanlon von der italienischen Bank Mediolanum. Es seien nur wenige Einzelheiten bekannt und in einigen EU-Mitgliedstaaten gebe es bereits erste Anzeichen von Unzufriedenheit. US-Präsident Trump Trump sei unberechenbar und das Handelsabkommen lediglich ein fragiler Schritt nach vorn.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Tesla im Anlegerfokus. Der Elektroautobauer hat einen Auftrag im Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar an Samsung vergeben. Der Elektronikkonzern soll KI-Chips für Tesla produzieren. "Die strategische Bedeutung dieses Vertrags kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", betonte Tesla-Chef Elon Musk . Die Tesla-Papiere stiegen um 3 Prozent.

Für die Anteilscheine von Nike ging es an der Spitze des Dow um knapp 4 Prozent auf den höchsten Stand seit März. Die US-Bank JPMorgan hatte die Titel des Sportartikelkonzerns von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 93 US-Dollar angehoben.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien der Flüssiggas-Unternehmen Cheniere Energy und Venture Global (Venture Global A) stiegen um 1,4 beziehungsweise 4,2 Prozent. Sie profitierten vom Handelsabkommen. Bestandteil der Vereinbarung ist, dass die EU auch große Käufe von US-Energieprodukten zugesagt hat./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---