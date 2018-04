ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kräftige Verluste - Anleger wollen Sicherheit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag nach dem verlängerten Wochenende deutlich abgesackt. In Europa wird erst wieder am Dienstag gehandelt.

Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China habe die Stimmung an den New Yorker Börsen belastet, sagten Marktteilnehmer. Nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium kündigte China an, 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent zu belegen. Vor diesem Hintergrund wendeten sich Anleger von riskanteren Investments eher ab.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 1,90 Prozent auf 23 644,19 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 2,23 Prozent auf 2581,88 Punkte nach unten. Damit fiel der Index zum ersten Mal seit Juni 2016 unter die viel beachtete 200-Tage-Linie. Der NASDAQ 100 rutschte am Montag um 2,89 Prozent auf 6390,84 Punkte ab.

Stärkster Verlierer im Dow waren Intel mit einem Abschlag von sechs Prozent. Kreisen zufolge will der Technologiekonzern Apple ab 2020 statt Intel-Chips eigene Prozessoren in seinen Produkten verbauen. Das Projekt befinde sich aber immer noch in einem frühen Entwicklungsstadium, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

Wal-Mart (Walmart) verloren knapp vier Prozent. Dem "Wall Street Journal" zufolge erwägt der größte US-Einzelhändler die Übernahme des Versicherungsriesen Humana. Dessen Kurs sprang um viereinhalb Prozent in die Höhe.

Amazon (Amazon) und Tesla gingen hingegen mit einem Verlust von jeweils etwas mehr als fünf Prozent aus dem Handel. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende in seiner öffentlichen Attacke gegen den Handelsriesen nachgelegt. Ein Aprilscherz von Elon Musk wurde von einigen Anlegern offenbar als Omen betrachtet. Der Chef des Elektroauto -Herstellers hatte die Pleite seines Unternehmens verkündet./he