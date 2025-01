ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kurse schwanken - Anleger bleiben auf der Hut

NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die US-Börsen am Dienstag vor wichtigen Inflationszahlen gezeigt. Am Anleihemarkt bewegte sich die Rendite für Papiere mit zehnjähriger Laufzeit weiter im Bereich von 4,8 Prozent, daran änderten auch schwächer als erwartet gestiegene US-Erzeugerpreise nicht viel.

Die Hoffnung auf eine nur schrittweise Anhebung der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Importzölle stützte am Mittwoch allenfalls zeitweise. Anleger wissen aber, dass Aussagen Trumps zu Zöllen schnell in die eine wie in die andere Richtung gehen können und bleiben deshalb auf der Hut.

Am Ende des Tages stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,52 Prozent höher auf 42.518,28 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,13 Prozent auf 20.757,41 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,11 Prozent auf 5.842,91 Punkte.

Boeing (Boeing) verloren nach Auslieferungszahlen am Dow-Ende 2,1 Prozent. Im abgelaufenen Jahr hatte der Flugzeugbauer 348 Passagier- und Frachtjets ausgeliefert und damit 180 Stück weniger als im schon krisengeprägten Vorjahr. Damit vergrößerte sich der Abstand zum längst weltgrößten Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) weiter.

Eli Lilly (Eli Lilly) enttäuschte nach vorläufigen Umsatzzahlen für 2024 die Erwartungen der Analysten in Bezug auf die Geschäfte mit Abnehm- und Diabetespräparaten. Lilly verloren 6,6 Prozent.

Um 10 Prozent ging es für Applied Digital nach oben. Die australische Bank Macquarie will laut dem "Wall Street Journal" bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investieren, die von dem digitalen Infrastrukturunternehmen gebaut werden.

Der Euro erholte sich den zweiten Tag in Folge von jüngsten Kursverlusten. Nach dem US-Börsenschluss wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0303 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0245 Dollar festgesetzt.

Am US-Anleihemarkt legte der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) um 0,15 Prozent auf 107,38 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,79 Prozent./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---