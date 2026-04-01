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ROUNDUP/Aktien New York Schluss: S&P 500 und Nasdaq 100 bleiben auf Rekordkurs

16.04.26 22:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.102,7 PKT 86,7 PKT 0,36%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.041,3 PKT 18,3 PKT 0,26%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag erneut zugelegt. Wieder höhere Ölpreise waren letztlich keine große Belastung. Zum Iran äußerte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich.

Zum Börsenende gewann der technologielastige NASDAQ 100 0,49 Prozent auf 26.333,00 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 0,26 Prozent auf 7.041,28 Punkte. Beide Indizes hatten zuvor bereits ihre Rekorde vom Mittwoch noch etwas weiter hinauf geschraubt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 48.578,72 Punkte.

Im Iran-Konflikt rechnet US-Präsident Trump mit einer baldigen Einigung. "Wir sind sehr nahe dran an einem Abkommen", sagte er vor seinem Abflug nach Las Vegas zu Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er auch die noch bis kommenden Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern.

In der Berichtssaison enttäuschte der Pharmakonzern Abbott Laboratories mit einer reduzierten Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Die Papiere rutschten um 6 Prozent ab.

Der Getränkehersteller PepsiCo verzeichnete im ersten Quartal mehr Gewinn als erwartet. Das verhalf den Aktien zu einem Plus von 2,3 Prozent.

Der Versicherer Travelers verbuchte zum Jahresauftakt weniger Versicherungsbeiträge als am Markt erwartet. Die im Leitindex Dow enthaltenen Aktien gaben leicht nach.

Der Broker Charles Schwab verfehlte mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Prognosen am Markt. Die Anteile fielen um 7,6 Prozent.

Unter den Magnificent 7 setzten Microsoft als bester Wert ihren jüngst starken Lauf mit einem Plus von 2,2 Prozent fort./ajx/he

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