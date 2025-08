ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwacher Arbeitsmarkt schockt Investoren

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die Anleger an der Wall Street und an der Börse Nasdaq kalt erwischt. Die Aktienkurse gerieten ins Trudeln. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte am Ende 1,23 Prozent auf 43.588,58 Punkte ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Die Rekordjagd der vergangenen Woche an den US-Börsen hat damit zunächst ein Ende gefunden.

Der Dow hat seit Montag kontinuierlich verloren und beendete die Börsenwoche mit einem Verlust von knapp drei Prozent. Das ist die schwächste Bilanz des Dow seit Anfang April.

Auch die zuletzt etwas besser gelaufenen Börsenbarometer S&P 500 und Nasdaq 100 gerieten vor dem Wochenende unter Druck. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) fiel um 1,60 Prozent auf 6.238,01 Punkte. Der NASDAQ 100 verlor 1,96 Prozent auf 22.763,31 Zähler.

Der US-Arbeitsmarkt hat mit einem Einbruch der Beschäftigung geschockt. Außerhalb der Landwirtschaft kamen im Juli 73.000 Stellen hinzu. Volkswirte hatten im Schnitt 104.000 neue Stellen erwartet. Noch schwerer aber wog, dass der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nachträglich um insgesamt 258.000 nach unten revidiert wurde.

"Die Zolleskapaden hinterlassen deutliche Bremsspuren am US-Arbeitsmarkt", sagte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Zölle dämpften die wirtschaftliche Entwicklung doch stärker als bislang angenommen. Zudem drohe die Teuerung wegen der Importzölle zuzunehmen. Die Folge: "Das reale Einkommen nimmt ab und schränkt die Konsummöglichkeiten ein".

Für Nervosität am Markt sorgte am Abend zudem der vorzeitige Rücktritt der Fed-Gouverneurin Adriana Kugler zum 8. August. Turnusmäßig hätte ihre Amtszeit im Januar kommenden Jahres geendet. Die Notenbank steht unter starkem Druck des US-Präsidenten Donald Trump, die Zinsen zu senken. Offen ist zudem, wer auf den amtierenden Fed-Chef Jerome Powell folgen wird, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet.

Ganz schlecht kam an den US-Börsen die Quartalsbilanz von Amazon an. Hatten Microsoft und der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) am Vortag mit ihren Zahlen noch voll überzeugen können, fielen Amazon-Aktien um 8,3 Prozent. Analysten monierten vor allem ein schwaches Abschneiden der Cloud-Computing-Plattform AWS, mit der Amazon Unternehmen IT-Dienste anbietet.

Lob von Analysten erhielt dagegen Apple für seine Geschäftszahlen. Die Bank JPMorgan attestierte dem Tech-Riesen ein deutlich beschleunigtes Umsatzwachstum sowohl beim iPhone als auch beim Mac. Doch mit der verdüsterten Stimmung der Anleger ging es für Apple-Aktien um 2,5 Prozent nach unten.

Unter den kleineren Titeln sackten die Anteilscheine von Coinbase um 16,7 Prozent ab. Die größte US-Kryptobörse hatte für das zweite Quartal einen unerwartet niedrigen Umsatz gemeldet.

Die Titel von Reddit schnellten hingegen um 17,5 Prozent nach oben. Das Social-Networking-Unternehmen verzeichnete sein bislang profitabelstes Quartal. Zudem stellte das Unternehmen für das dritte Jahresviertel einen unerwartet hohen Umsatz in Aussicht.

Aktien des Impfstoffherstellers Moderna sackten um 6,6 Prozent ab. Das Unternehmen hatte mit Blick auf die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr etwas auf die Bremse getreten./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---