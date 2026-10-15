ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Techwerte erholen sich - Dow steigt deutlich

15.10.26 22:37 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. Standardwerte gewannen an Fahrt, während Technologie-Aktien ihre Verluste fast wettmachen konnten. Unterstützung für die Börsen kam unter anderem vom Anleihemarkt, wo die Renditen fielen. Zudem wies der Vorstandsvorsitzende des für seine KI-Chips bekannten Konzerns NVIDIA Bedenken hinsichtlich des am Vortrag in die Schlagzeilen geratenen Unternehmens CoreWeave zurück. Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass der tief mit Nvidia verflochtene Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten eine Finanzspritze von seinem Unternehmen benötigen werde.

Werbung

Der technologielastige NASDAQ 100 fiel am Ende nur noch um 0,05 Prozent auf 29.935,60 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich 1,8 Prozent verloren hatte. Zur Wochenmitte war das Börsenbarometer bereits um 2 Prozent abgesackt.

Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 0,33 Prozent auf 7.744,06 Punkte zu. Der Dow Jones Industrial gewann 1,08 Prozent auf 52.177,69 Punkte. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100.

Der jüngste Ausverkauf bei Aktien aus dem Technologiesektor habe für Kapitalzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gesorgt und so die Renditen nach unten gedrückt, sagte Finanzanalyst Vail Hartman von BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Sparte der Bank of Montreal. Niedrigere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen attraktiver erscheinen.

Werbung

Unter den besten Werten im Dow zogen die Aktien des Sportartikelherstellers Nike um 5,2 Prozent und die des Baumarktkonzerns Home Depot um 4,3 Prozent an. Beide Werte sind aktuell recht günstig bewertet und können mittlerweile ala Substanztitel (Value-Aktien) bezeichnet werden. "Nach einer starken Kursentwicklung bei KI-Aktien in den vergangenen Monaten sind Value-Titel mittlerweile viel zu günstig geworden, während Tech-Aktien angesichts des KI-Booms ziemlich teuer geworden sind", sagte Brian Frank, Präsident und Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Frank Funds.

Im Technologiesektor erholten sich insbesondere die Aktien von Coreweave und gewannen fast 6 Prozent. Sie waren zur Wochenmitte um 15,5 Prozent eingebrochen. Denn die Anleihen des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren auf ein Niveau abgesackt, das in der Regel auf finanzielle Schwierigkeiten hindeutet. Dies hatte die Diskussion um Finanzierungsrisiken im Zusammenhang mit dem fremdkapitalfinanzierten Aufbau der KI-Infrastruktur entflammt und so den Sektor zusätzlich belastet.

Einige Aktien aus der Branche der Chip- und Speicherhersteller hingegen erlitten erneut Einbußen. So fielen die Papiere von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Intel, Seagate (Seagate Technology), Lam Research und Applied Materials um bis zu 3,7 Prozent. Diese Aktien hatten zuletzt stark von der Hoffnung auf sprudelnde Geschäfte rund um KI profitiert.

Werbung

Am Markt wurde denn auch als Belastung auf einen Artikel in der "Financial Times" verwiesen. Demnach deuteten die Geschäftszahlen von Anthropic zum dritten Quartal darauf hin, dass sich das Wachstumstempo des KI-Unternehmens verlangsamt hat, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Als Schlusslicht im Nasdaq 100 knickten die Anteilscheine von Rocket Lab um 6,6 Prozent ein. Das Raumfahrtunternehmen hatte den Start seiner leistungsstärkeren Neutron-Rakete erneut verschoben und den Erstflug des Trägers auf das Jahr 2027 verlegt./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---