ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tiefroter Monat endet mit Kursprung nach oben

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges hat den US-Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an, nachdem Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian bei den Anlegern für Zuversicht gesorgt hatten. Als Antrieb hinzukam ein gesunkener Ölpreis, der die jüngsten Inflationssorgen zumindest in Schach hielt.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 2,49 Prozent auf 46.341,51 Punkte. Es ist der stärkste Anstieg seit Mai letzten Jahres, als die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China eine Rally ausgelöst hatte. Mit dem Sprung am Freitag setzte sich der Dow weiter von der runden und damit psychologisch wichtigen Marke von 45.000 Zählern ab. Sie hielt zuletzt im Abwärtssog als Unterstützung. Analysten messen ihr auch deshalb große Bedeutung bei, weil der Dow Ende 2024 auf diesem Niveau Rekorde aufgestellt hatte.

Die Monatsbilanz des Dow ist aber mit einem Minus von 5,4 Prozent tiefrot, denn der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran ist bei Investoren nicht gut angekommen. Einen höheren Verlust auf Monatssicht gab es zuletzt im September 2022. Seinerzeit hatten drastische Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln im Zuge des Ukraine-Krieges sowie Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie zu einem Inflationsschub geführt, der die Furcht vor weiteren Leitzinsanhebungen geschürt hatte.

Der marktbreite S&P 500 zog am Dienstag um 2,91 Prozent auf 6.528,52 Punkte an. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 3,43 Prozent auf 23.740,19 Punkte nach oben.

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Laut dem "Wall Street Journal" soll sich Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Angesprochen auf diesen Bericht sagte Trump der "New York Post", er mache sich keine Gedanken darüber. Sein Ziel sei gewesen, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen könne. "Sie werden keine Atomwaffe haben. Wenn wir gehen, wird die Straße automatisch offen sein", fuhr er fort.

Irans Präsident sagte in einem Telefonat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, der Iran habe "den nötigen Willen, diesen Krieg zu beenden", erwarte jedoch, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden.

Mit Blick auf Einzelwerte rückte die Pharma- und Biotech-Branche ins Rampenlicht. So sprangen Aktien von Apellis Pharma (Apellis Pharmaceuticals) um 135 Prozent auf gut 40 US-Dollar nach oben. Der Krebs- und Neurologiespezialist Biogen will Apellis für 41 Dollar je Papier übernehmen. Dessen Anteilscheine büßten mehr als 2 Prozent ein.

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Titel von Centessa Pharma (Centessa Pharmaceuticals) schnellten um 44 Prozent auf fast 40 Dollar nach oben. Eli Lilly will den Spezialisten für Hämatologie und Immunologie kaufen. Der Branchenriese bietet 38 Dollar in bar je Aktie plus eine Prämie von bis zu 9 Dollar je Anteilschein für den Fall, dass die Wirkstoffe von Centessa erfolgreich sind. Eli Lilly gewannen fast 4 Prozent.

An der Spitze des Nasdaq 100 zogen die Aktien von Marvell Technology um fast 13 Prozent an. Der Branchenriese NVIDIA investierte im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 2 Milliarden Dollar in den Chiphersteller, um Marvell an die KI-Fabrik von Nvidia anzubinden. Dessen Titel gewannen 5,6 Prozent.

Als klares Schlusslicht im Index sackten Constellation Energy um 6,5 Prozent. Das Energieunternehmen hatte mit seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr enttäuscht./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---