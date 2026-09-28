28.09.26 22:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen haben die US-Börsen am Montag belastet. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung insbesondere im Technologiesektor. ChatGPT-Entwickler OpenAI setzt nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus.

Werbung

Der Dow Jones Industrial sank um 0,67 Prozent auf 51.481,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,77 Prozent auf 7.683,69 Zähler ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,08 Prozent auf 30.276,81 Punkte abwärts.

Enttäuschte Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise zu Wochenbeginn nach oben: Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November kostete zuletzt fast 106 US-Dollar.

Vertreter aus den USA und dem Iran waren am Rande der UN-Generalversammlung in New York erstmals seit Monaten wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Kurz darauf wurde ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Meeresstraße von Hormus bekannt, den US-Präsident Donald Trump allerdings ablehnte. Er rechnet nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran.

Werbung

Mit den steigenden Ölpreisen erhielten auch die Inflationssorgen der Anleger neue Nahrung, sodass die Renditen der als richtungweisend geltenden US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren nach der jüngsten Pause ebenfalls wieder zulegten. Höhere Renditen am Anleihenmarkt verringern die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren.

Bei dem von OpenAI gemeldeten Zwischenfall hatte es ein KI-Modell in einem Test geschafft, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte. Die Software hat jedoch laut OpenAI eine Lücke in den Netzwerk-Einstellungen gefunden und ausgenutzt. Das Training solle nun erst wieder aufgenommen werden, wenn man sich sicher sei, dass die Lücke geschlossen ist. Der Zwischenfall sei zwar weniger gravierend als einige frühere, betonte OpenAI. Allerdings sei er der erste, seit die Sicherheitsvorkehrungen nach der Hacking-Attacke von OpenAI-Software auf die KI-Firma Hugging Face verschärft worden waren.

Aus der für Künstliche Intelligenz extrem wichtigen Halbleiterbranche sanken die Aktien von Micron (Micron Technology), Intel, QUALCOMM und Arm um bis zu 8,7 Prozent.

Werbung

Beim Branchenprimus NVIDIA hingegen stand ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche. Den Titeln hatte eine Meldung des Technologieportals "Information" geholfen, dem zufolge Chinas Behörden erwägen, heimischen Unternehmen wie dem Online-Handelsriesen Alibaba (Alibaba Group) und dem Tiktok-Betreiber Bytedance den Kauf der neuesten Nvidia-Chips zu erlauben. Zudem erhöhte Nvidia sein Aktienrückkaufprogramm.

Die Titel des Social-Media- und Technologieriesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) verloren knapp fünf Prozent. Der Jahre zurückliegende Datenschutz-Skandal um Cambridge Analytica hatte dem Facebook-Konzern eine frische Niederlage vor Gericht eingebrockt. Geschworene im US-Bundesstaat New Mexico entschieden, dass Nutzer mit Blick auf Datenschutz und Redefreiheit in die Irre geführt wurden. Der zuständige Richter soll nun die Höhe der Strafe festlegen - und es könnte ein erheblicher Betrag werden.

Im Dow rutschten die Papiere von Boeing mit einem Minus von fast sieben Prozent klar ans Index-Ende. Der Flugzeugbauer hatte einen neuen Software-Fehler bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max gefunden./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---