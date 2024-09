ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne vor allem im Technologiesektor

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach schwächerem Start doch noch an ihre Vortagserholung angeknüpft. Angeführt von NVIDIA waren Aktien vor allem im Technologiesektor weiter begehrt, wie der davon geprägte Leitindex NASDAQ 100 mit einem Anstieg um 0,97 Prozent auf 19.423,07 Punkte zeigte. Der stärker mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial schloss 0,58 Prozent höher bei 41.096,77 Punkten.

Im Fokus blieben Wirtschaftsdaten. So schwächte sich in den USA der Anstieg der Erzeugerpreise im August wie erwartet ab, was die These baldiger Zinssenkungen stützt. An den Finanzmärkten wird angesichts einer rückläufigen Inflation und einer schwächer werdenden Konjunktur am kommenden Mittwoch mit einer geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank Fed gerechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte bereits an diesem Donnerstag erwartungsgemäß mit einer Zinssenkung .

Unklar ist jedoch, wie stark in den USA die Zinsen sinken werden. "Die Wirtschaft bricht nicht zusammen, also hat die Fed Zeit", sagte am Donnerstag Brian Henderson von BOK Financial. Bis mehr Klarheit herrscht, bleibt es fraglich, wie lange sich Investoren nach mittlerweile vier Nasdaq-Gewinntagen noch weiter aus dem Fenster lehnen werden - zumal der September ohnehin als ein eher schwacher Börsenmonat gilt und die US-Wahlen näher rücken.

"Angeführt von den Technologieaktien in New York kam es gestern zu einem Stimmungswechsel am Markt", erklärte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. So hatte Nvidia-Chef Jensen Huang zur Wochenmitte auf einer Technologiekonferenz über eine hohe Nachfrage nach den knappen Chips des KI-Vorzeigeunternehmens berichtet, was die zuletzt weniger euphorische Stimmung der Anleger aufgehellt hatte.

Die Nvidia-Papiere bauten nun am Donnerstag ihre Vortagesgewinne aus, indem sie nochmals um fast 2 Prozent stiegen. Damit zogen sie auch andere Branchen-Werte mit nach oben, vor allem die Anteilsscheine von Broadcom mit einem Anstieg um vier Prozent. Diese sind wie Nvidia bei Anlegern ein beliebtes Spekulationsobjekt für das Thema Künstliche Intelligenz.

Ein besonders großer Nasdaq-Gewinner waren die Aktien von Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery), die sich am Donnerstag nahe ihres Rekordtiefs schwungvoll erholten. Der Kurs des Medienkonzerns schnellte um zehn Prozent nach oben, nachdem eine Kooperation mit dem Kabelnetzanbieter Charter Communications vermeldet wurde. Auch die Aktien des Partners zogen um 3,5 Prozent an.

Auf der Gegenseite des Nasdaq 100 tauchte Moderna auf, denn hier ging es um 12 Prozent nach unten. Damit rücken die Höchstkurse aus der Corona-Pandemie, als das Unternehmen mit seinem Impfstoff gut verdiente, in noch weitere Ferne. Moderna dampfte wegen enttäuschender Umsatzaussichten seinen Forschungs- und Entwicklungsetat deutlich ein. Zudem dürfte die Gewinnschwelle erst 2028 erreicht werden, hieß es vom Unternehmen.

Unter den Standardwerten fielen die Aktien des Chemiekonzerns Dow Inc (Dow) mit einem Minus von 0,9 Prozent negativ auf. Das Unternehmen hatte den Umsatzausblick für das dritte Quartal reduziert und zudem auf Margendruck in Europa hingewiesen.

Am Devisenmarkt legte der Kurs des Euro nach der Zinssenkung durch die EZB auf 1,1072 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1016 (Mittwoch: 1,1043) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9077 (0,9055) Euro.

Am US-Anleihenmarkt gab der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere um 0,19 Prozent auf 115,11 Punkte nach. Die Rendite der Staatspapiere mit dieser Laufzeit betrug 3,68 Prozent./tih/nas

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---