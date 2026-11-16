NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Außerdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten NVIDIA.

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Der Auswahlindex NASDAQ 100 erlitt mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte den dritten Verlusttag in Folge. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26.606 Zählern in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert.

Sein Jahresgewinn von zeitweise 24 Prozent ist inzwischen auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen, womit sich der große Vorsprung auf den Dow Jones Industrial fast komplett in Luft aufgelöst hat. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex sank zu Wochenbeginn um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte bergab - in der Jahresbilanz hat er den Nasdaq 1090 mit plus 8,3 Prozent inzwischen überholt.

Bei Nvidia ging die Kurs-Talfahrt mit einem Minus von 4,1 Prozent ebenfalls weiter. Im Fokus steht derzeit nicht nur die Führungsfrage, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Nach Medienberichten, wonach Verbündete des jüngst zurückgetretenen Chefs Jensen Huang an Plänen für seine Rückkehr arbeiten, hieß es dort unter Berufung auf informierte Personen zuletzt, es gebe beim Verwaltungsrat keine entsprechenden Überlegungen.

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Auch bei anderen Chiptiteln hielt der Kursdruck an: Im Nasdaq 100 zählten SanDisk, Arm Holdings (Arm), Micron (Micron Technology) und Marvell Technology mit Abschlägen von 7,3 bis 8,6 Prozent zu den größten Verlierern.

Mit Spannung wird im Tech-Sektor zudem auf den Anthropic-Börsengang gewartet, der voraussichtlich an diesem Donnerstag über die Bühne gehe soll. Dieser werde "unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt Analyst Kyle Rodda von Capital.com.

Schlechte Nachrichten gab es für Anthropic-Konkurrent OpenAI: Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt den ChatGPT-Entwickler wegen der eigenständigen Hacking-Attacken durch dessen Künstliche Intelligenz. Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von OpenAI und anderen Tech-Riesen - neben Anthropic auch von Google (Alphabet C (ex Google)) und vom Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) - hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht.

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Dass die schwerwiegende Störung bei den Microsoft-Büroprogrammen nach eigenen Angaben behoben ist, half den Aktien des Softwarekonzerns im schwachen Tech-Umfeld wenig: Sie sanken um 1,1 Prozent. Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hatte in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst.

Die Anteilscheine von SpaceX verloren trotz guter Nachrichten 1,3 Prozent. Der Raumfahrtkonzern hatte die Oberstufe seiner Starship-Rakete erstmals erfolgreich in der Luft aufgefangen. Analysten bezeichneten dies als Meilenstein auf dem Weg zu häufigeren und kostengünstigeren Orbitalflügen./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---