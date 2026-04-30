DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 +0,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.984 -0,2%Euro1,1677 -0,3%Öl122,5 +10,1%Gold4.544 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed und US-Techriesen im Blick: US-Börsen schließen uneins -- DAX letztlich tiefer -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- adidas, TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinserwartungen halten Aktienkurse zurück

29.04.26 22:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.861,8 PKT -280,1 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.136,0 PKT -2,9 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die immer mehr schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed hat am Mittwoch die US-Börsen gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial lotete im Verlauf des Handels den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Abschlag von 0,57 Prozent auf 48.861,81 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 7.135,95 Zählern aus dem Handel.

Die US-Notenbank Fed beließ die Leitzinsspanne wie erwartet bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen Ende Januar und Mitte März hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht angetastet. Der in Kürze abtretende Chef Jerome Powell betonte auf der Pressekonferenz die mit dem Iran-Krieg verbundenen inflationären Risiken. Die Lage im Nahen Osten sorge für große Unsicherheit.

Die Entscheidungssituation für die Fed sei durch die Folgewirkungen des Iran-Krieges deutlich schwieriger geworden, sagte Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust. "Zinssenkungen sind vorerst kein Thema mehr", konstatierte der Chefökonom. Die geldpolitische Diskussion in den USA werde sich vielmehr zunehmend mit der Frage von Zinserhöhungen zu befassen haben.

Besser als der Dow und der S&P 500 schlug sich die technologielastige Börse Nasdaq. Der NASDAQ 100 stieg um 0,58 Prozent auf 27.186,98 Punkte. Hier sorgten der Chip-Produzent NXP Semiconductor und der Festplattenhersteller Seagate für gute Stimmung und Kurs-Rallys. Nun rücken bereits die nach Börsenschluss anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft, Amazon und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den Blickpunkt.

Eine Vielzahl von Unternehmen berichtete am Mittwoch über die jüngste Geschäftsentwicklung. Die Aktien von Seagate (Seagate Technology) schnellten um gut elf Prozent nach oben und erreichten ein Rekordhoch. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken übertraf sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen. Ähnlich sah es beim Halbleiterhersteller NXP (NXP Semiconductors) aus, dessen Aktien mit plus 25,6 Prozent den höchsten Stand seit ihrem Rekord im Juli 2024 erreichten.

Die Aktien von Visa gewannen dank überraschend guter Quartalszahlen gut acht Prozent. Der Zahlungsdienstleister habe mehr als die übliche Umsatzüberraschung geliefert, kommentierte die US-Investmentbank Goldman Sachs.

Für die Papiere von T-Mobile US ging es um gut sechs Prozent hoch. Die US-Tochter der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) gewann im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden hinzu als erwartet. Für das Jahr ist das Unternehmen hier nun optimistischer als bisher.

Biogen-Aktien (Biogen) gewannen trotz einer Senkung der Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie sechs Prozent. Die Bank Jefferies verwies auf einen überraschend hohen Umsatz des Biotech-Konzerns im ersten Quartal.

Dagegen sackten die Aktien von Robinhood Markets (Robinhood) um mehr als 13 Prozent ab. Der Finanzdienstleister verschreckte die Anleger mit einem 18-prozentigen Anstieg der Ausgaben zum Jahresauftakt.

GE Healthcare (GE HealthCare Technologies) brachen ebenfalls um gut 13 Prozent ein. Der Medizintechnikkonzern schraubte sein Ziel für das Jahresergebnis je Aktie nach unten.

Gute Nachrichten gab es aus der Energiebranche. Papiere des Brennstoffzellenherstellers Bloom Energy sprangen um mehr als ein Viertel auf ein Rekordhoch. Das Unternehmen schraubte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

23:00Is Verizon Stock a Buy as Strategy Shift Leads to More Subscribers?
22:33Schwacher Handel: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück
22:31Here's How Much $1000 Invested In Salesforce 20 Years Ago Would Be Worth Today
22:26Amazon Beats Q1 Estimates, Issues Strong Guidance As AWS Growth Accelerates
22:25ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinserwartungen halten Aktienkurse zurück
22:21Aktien New York Schluss: Zinserwartungen halten Aktienkurse zurück
22:20Why Visa Stock Popped Today
22:19Microsoft Q3 Highlights: AI Revenue Up 123% YoY, Hits Annual Run Rate $37 Billion, Helps With Double Beat
mehr