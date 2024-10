ROUNDUP/Aktien New York: Schwächer bei stärkeren Schwankungen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag den New Yorker Aktienmarkt nur kurz positiv beeinflusst. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Vereinigten Staaten hatte sich deutlich aufgehellt. Sorgen vor einer harten Landung der Wirtschaft wurden dadurch etwas gemildert.

Der technologielastige NASDAQ 100, der nach den Daten zunächst klar im Plus stand, sank zuletzt um 0,15 Prozent auf 19.773 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,27 Prozent auf 5.694 Punkte nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,49 Prozent auf 41.990 Punkte.

Die anhaltenden geopolitischen Risiken stehen positiveren Tendenzen am Aktienmarkt im Weg. Angesichts der zunehmenden Kämpfe im Libanon befürchten Marktkenner, dass der Nahostkonflikt außer Kontrolle geraten könnte.

Unter den Einzelwerten gewannen am Donnerstag NVIDIA 3,2 Prozent. Konzernchef Jensen Huang betonte, dass die Nachfrage nach dem neuesten Grafikprozessor Blackwell weiter auf Kurs ist. "Blackwell ist in voller Produktion", sagte Huang in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC. Der Absatz des Prozessors für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz laufe wie geplant und die Nachfrage sei "wahnsinnig".

Der Jeans-Pionier Levi Strauss (Levi StraussCo Registered A) erwägt nach einem Geschäftsrückgang einen Verkauf seiner Marke Dockers. Die Aktien verloren 8 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr kappte das Unternehmen den Umsatzausblick.

Die Papiere von Hims & Hers Health (HimsHers Health A), einer Telemedizin-Plattform, die Semaglutid zur Behandlung von Fettleibigkeit vertreibt, sackten um mehr als 13 Prozent ab. Zuvor hatte die Gesundheitsbehörde FDA mitgeteilt, dass die Blockbuster-Medikamente von Eli Lilly zur Gewichtsreduktion und für Diabetes in den USA nicht mehr als Mangelware gelten./ajx/he