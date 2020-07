ROUNDUP/Aktien New York: Starke Zahlen von IBM, Coca-Cola und Co treiben an

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben Anleger am Dienstag auf eine Erholung der noch immer angeschlagenen Konjunktur gesetzt. Gestützt wird der Optimismus von überraschend starken Quartalsberichten und Prognosen großer Konzerne. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, sind es nun aber die Papiere der "Old Economy", die teils kräftig zulegten. So stieg der Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) im frühen Handel um 1,13 Prozent auf 26 983 Punkte.

Europäische und amerikanische Aktien liefen aktuell stark angesichts der Meilenstein-Einigung der Europäischen Union auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte zur Bekämpfung der Coronakrise, kommentierte Analyst Edward Moya vom Währungshändler Oanda. Gleichzeitig schienen die Zahlen der neu mit dem Coronavirus Infizierten in den USA ihren Höhepunkt zu erreichen, während gleichzeitig Quartalszahlen von US-Konzernen beeindruckten, führte Moya aus.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,73 Prozent auf 3276 Zähler auf den höchsten Stand seit dem Beginn des Corona-Börsencrash im Februar vor. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 stieg zunächst wieder über die Marke von 11 000 Punkten, konnte die Gewinne aber nicht halten und lag zuletzt leicht im Minus bei 10 946 Punkten.

Im Dow stiegen die Kurse von IBM und Coca-Cola um 2,3 beziehungsweise 3,5 Prozent nach den Quartalsberichten der beiden Unternehmen. Vor allem dank eines florierenden Cloud-Geschäfts schlug sich der Tech-Konzern IBM bislang deutlich besser als erwartet. Die Prognosen der Wall-Street-Analysten übertraf das Computer-Urgestein deutlich. Von Coca-Cola hieß es, seit April habe sich die von der Corona-Krise verdüsterte Lage wieder aufgehellt.

Mit dem Kurs des Tabakkonzerns Philip Morris ging es sogar um 5 Prozent nach oben. Mit der Gewinnprognose für das Gesamtjahr liegt der Marlboro -Hersteller über den Marktschätzungen.

Der Rüstungskonzern Lockheed Martin schraubte die Gewinnprognose für das laufende Jahr nach oben. Darauf reagierten die Aktien mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent.

Vom stark steigenden Ölpreis profitierten wie so oft die Aktien der Öl- und Gasindustrie. Im Dow lagen mit Exxon Mobil und Chevron zwei Schwergewichte der Branche vorn mit Kursgewinnen von jeweils rund vier Prozent./bek/he