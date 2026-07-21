ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Erholung gibt US-Börsen Auftrieb

21.07.26 16:23 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes (NASDAQ 100) (NASDAQ Composite Index) stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) die Preise erhöhen will.

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Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100, in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, zog im frühen Geschäft um 1,0 Prozent auf 28.900 Zähler hoch. Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex Dow Jones Industrial legte 0,6 Prozent auf 52.145 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.475 Punkte.

Chip-Aktien wie AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Intel, Micron (Micron Technology), SanDisk und Western Digital stiegen um 4,2 bis 9,0 Prozent. Der japanischen Finanzzeitung "Nikkei" zufolge hat TSMC mit Kunden darüber verhandelt, die Preise für Halbleiter im kommenden Jahr um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Grund hierfür sollen steigende Kosten für Fertigungsmaterialien sein. Die anstelle von Aktien an der Nasdaq-Börse gelisteten American Depositary Receipts (ADR) des taiwanesischen Chipgiganten stiegen an der Nyse um 3,3 Prozent.

Quartalsbilanzen bewegten ebenfalls kräftig. So brach die Aktie von Danaher um fast 12 Prozent ein, nachdem die Diagnostiksparte des Biotech-Unternehmens im zweiten Quartal gewinnseitig deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

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Für den Anteilsschein des Rüstungsriesen Northrop Grumman ging es trotz angehobener Jahresziele um 2,8 Prozent abwärts. Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies verwies darauf, dass der operative Gewinn die Markterwartung verfehlt habe.

Das Zahlenwerk von General Motors kam bei Anlegern gut an: Die Aktie des Autobauers stieg um 3,5 Prozent, nachdem der Zielkorridor für den erwarteten Jahresgewinn angehoben worden war. Noch überzeugender war die Quartalsbilanz des Mischkonzerns 3M, dessen Papier an der Dow-Spitze um etwas mehr als 10 Prozent hochsprang.

Unter Abstufungen durch die Investmentbank Morgan Stanley litten die Aktien der Software-Entwickler Intuit, Salesforce und Workday. Sie büßten zwischen 1,4 und 3,2 Prozent ein./ck/he