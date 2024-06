ROUNDUP/Aktien New York: Techgetriebener Rekordlauf geht weiter - Dow schwächelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Dominiert von Technologie-Aktien ist der Rekordlauf an den US-Börsen am Donnerstag noch etwas weiter gegangen. Ein schwächer als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Erzeugerpreise im Mai, ein positives Signal für die Inflationsentwicklung, stützte. Der Dow Jones Industrial allerdings, in dem vor allem Standardwerte zu finden sind, hatte einmal mehr das Nachsehen und verbuchte erneut moderate Verluste.

Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 38 481,87 Punkte nachgab, erklommen der S&P 500 und die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börsen zum Handelsstart weitere Bestmarken.

Der marktbreite S&P drehte dann jedoch in die Verlustzone und gab um 0,09 Prozent auf 5416,05 Zähler nach. Der Auswahlindex NASDAQ 100 hielt sich im Plus mit 0,41 Prozent auf 19 544,53 Zähler. Der Halbleiterhersteller Broadcom sorgte mit seinen Zahlen und Zielen für gute Stimmung. Neue Rekordhöhen erreichten zudem die Aktien von NVIDIA, Apple und die der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)).

Dank einer starken Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr und einem angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 1:10 sprang die Broadcom-Aktie in der Spitze um 16 Prozent auf über 1700 US-Dollar. Damit setzte sie ihre Rekordjagd fort und hat im bisherigen Jahresverlauf bereits um mehr als die Hälfte zugelegt. Der Börsenwert belief sich damit auf etwas über 800 Milliarden Dollar. Broadcom gilt als wichtiger Zulieferer von Apple. Das Unternehmen produziert zudem Komponenten, die in Computern und Netzwerken verwendet werden, darunter auch solche für Rechenzentren - und profitiert so vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Zahlreiche Analysten reagierten prompt, indem sie ihre Kaufempfehlungen bekräftigten und ihre Kursziele anhoben; am deutlichsten etwa die von JPMorgan und Barclays. Sie sehen die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten bei satten 2000 Dollar. Im Sog von Broadcom legte auch die Aktie von Nvidia zu und erreichte mit zuletzt plus 2,9 Prozent ein nächstes Rekordhoch. Zudem wurden auch Arista Networks und Super Micro Computer mit nach oben gezogen.

Tesla (Tesla) stiegen um 5,1 Prozent. Der Elektroautobauer will nach Börsenschluss auf der Hauptversammlung erneut über ein milliardenschweres Aktienpaket für Konzerngründer und -chef Elon Musk abstimmen. Der Vergütungsplan war bereits 2018 mit einer großen Mehrheit der Anteilseigner gebilligt worden, doch eine Richterin im US-Bundesstaat Delaware kippte ihn im Januar nach einer Anlegerklage.

Musk ist jedoch optimistisch, dass die Abstimmung zu seinen Gunsten ausgehen wird. Unter anderem stützte ihn der Investmentfondsmanager Ron Baron, der Gründer von Baron Capital und langjähriger Tesla-Investor, in einem offenen Brief. Ohne Musk, so schrieb er, gäbe es kein Tesla und die Abstimmung könnte zudem darüber entscheiden, ob der Tesla-Gründer im Unternehmen bleibe oder nicht./ck/men